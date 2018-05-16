Масштабна бійка на будмайданчику у Києві: багато постраждалих

Вдень 16 травня на будмайданчику на Осокорках у Києві сталась масштабна бійка.

Сутички спалахнули між громадськими активістами та охоронцями будівництва на вулиці Єлизавети Чавдар, що в Дарницькому районі Києва.

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За даними правоохоронців, постраждало щонайменше 17 осіб.

Як інформує спільнота "Київ Оперативний", бійки спалахнули між представниками нового забудовника і "тітушками" з одного боку та молодиками у футболках з написами "Національні дружини".

На фото з місця сутичок видно кількох закривавлених осіб і помітно, що поліцейським довелось витягувати зброю.

До слова, у ніч на 16 травня на вулиці Милютенка у Києві сталась ще одна кривава бійка за участю поліції та комунальників.