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      Масштабна пожежа у столичній висотці в Бангладеш: люди вистрибували із вікон, багато загиблих

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      Пожежа у хмарочосі у столиці Бангладеш
      Пожежа у хмарочосі у столиці Бангладеш / Getty images

      У столиці Бангладеш, Дацці, в діловому районі Банані загорілася 19-поверхова офісна будівля. Вогонь швидко поширювався висоткою, аби вижити люди вистрибували прямо із вікон.

      Наразі відомо про 25 загиблих внаслідок пожежі. Майже 70 осіб опинилися у лікарнях, передає "Интерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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      Займання трапилося 28 березня. За попередніми даними, вогонь почав поширюватися із 7 поверху. Через це багато людей опинилося у вогняній пастці. За словами свідків, їм довелося рятуватися з будівлі на скручених мотузках і рушниках. Так, 6 осіб загинули, вистрибуючи із палаючої будівлі.


      Люди намагаються вибратись самотужки із палаючої будівлі (18+)


      Офісні працівники визирають із вікон палаючої будівлі/Getty images

      Як повідомляє Aljazeera, з вікон лунали крики про допомогу, дехто спускався стіною будівлі.

      Багато моїх колег залишилися заблокованими в офісі,
      – розповідав виданню врятований Шойкот Рахман.

      Палаючу офісну висотку у столиці Бангладеш поливали водою гелікоптери у той час, як із вікон йшов густий чорний дим. На місці працювали десятки пожежників, людей також намагалися евакуювати за допомогою вертольотів.


      Пожежу в офісній висотці намагалися погасити за допомогою гелікоптерів/ Getty images

      Очевидці зняли відео зсередини палаючої будівлі. На кадрах видно, що один із офісів повністю заповнив дим, люди покидають приміщення.

      Дивіться відео: люди покидають офіс заповнений димом

      Причини пожежі поки встановлюють. Деякі очевидці звинувачують пожежників у тому, що вони пізно прибули на місце пожежі. За час поки вони добирались до палаючого хмарочоса, вогонь встиг поширитися на декілька поверхів і вийти з-під контролю. Люди ж, не дочекавшись підмоги, вирішили рятуватися самотужки, вистрибуючи з вікон.

      Пожежа в офісній висотці в Бангладеш: відео 18+

      Серед загиблих – переважно громадяни Бангладеш, також серед жертв – один громадянин Шрі-Ланки.

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      Теги: Бангладеш Пожежа Жертви
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