Масштабна пожежа у столичній висотці в Бангладеш: люди вистрибували із вікон, багато загиблих
У столиці Бангладеш, Дацці, в діловому районі Банані загорілася 19-поверхова офісна будівля. Вогонь швидко поширювався висоткою, аби вижити люди вистрибували прямо із вікон.
Наразі відомо про 25 загиблих внаслідок пожежі. Майже 70 осіб опинилися у лікарнях, передає "Интерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Займання трапилося 28 березня. За попередніми даними, вогонь почав поширюватися із 7 поверху. Через це багато людей опинилося у вогняній пастці. За словами свідків, їм довелося рятуватися з будівлі на скручених мотузках і рушниках. Так, 6 осіб загинули, вистрибуючи із палаючої будівлі.
Люди намагаються вибратись самотужки із палаючої будівлі (18+)
Офісні працівники визирають із вікон палаючої будівлі/Getty images
Як повідомляє Aljazeera, з вікон лунали крики про допомогу, дехто спускався стіною будівлі.
Багато моїх колег залишилися заблокованими в офісі,
– розповідав виданню врятований Шойкот Рахман.
Палаючу офісну висотку у столиці Бангладеш поливали водою гелікоптери у той час, як із вікон йшов густий чорний дим. На місці працювали десятки пожежників, людей також намагалися евакуювати за допомогою вертольотів.
Пожежу в офісній висотці намагалися погасити за допомогою гелікоптерів/ Getty images
Очевидці зняли відео зсередини палаючої будівлі. На кадрах видно, що один із офісів повністю заповнив дим, люди покидають приміщення.
Дивіться відео: люди покидають офіс заповнений димом
Причини пожежі поки встановлюють. Деякі очевидці звинувачують пожежників у тому, що вони пізно прибули на місце пожежі. За час поки вони добирались до палаючого хмарочоса, вогонь встиг поширитися на декілька поверхів і вийти з-під контролю. Люди ж, не дочекавшись підмоги, вирішили рятуватися самотужки, вистрибуючи з вікон.
Пожежа в офісній висотці в Бангладеш: відео 18+
Серед загиблих – переважно громадяни Бангладеш, також серед жертв – один громадянин Шрі-Ланки.