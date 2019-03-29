Масштабна пожежа у столичній висотці в Бангладеш: люди вистрибували із вікон, багато загиблих

У столиці Бангладеш, Дацці, в діловому районі Банані загорілася 19-поверхова офісна будівля. Вогонь швидко поширювався висоткою, аби вижити люди вистрибували прямо із вікон.

Наразі відомо про 25 загиблих внаслідок пожежі. Майже 70 осіб опинилися у лікарнях, передає "Интерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Займання трапилося 28 березня. За попередніми даними, вогонь почав поширюватися із 7 поверху. Через це багато людей опинилося у вогняній пастці. За словами свідків, їм довелося рятуватися з будівлі на скручених мотузках і рушниках. Так, 6 осіб загинули, вистрибуючи із палаючої будівлі.



Люди намагаються вибратись самотужки із палаючої будівлі (18+)



Офісні працівники визирають із вікон палаючої будівлі/Getty images

Як повідомляє Aljazeera, з вікон лунали крики про допомогу, дехто спускався стіною будівлі.

Багато моїх колег залишилися заблокованими в офісі,

– розповідав виданню врятований Шойкот Рахман.

Палаючу офісну висотку у столиці Бангладеш поливали водою гелікоптери у той час, як із вікон йшов густий чорний дим. На місці працювали десятки пожежників, людей також намагалися евакуювати за допомогою вертольотів.



Пожежу в офісній висотці намагалися погасити за допомогою гелікоптерів/ Getty images

Очевидці зняли відео зсередини палаючої будівлі. На кадрах видно, що один із офісів повністю заповнив дим, люди покидають приміщення.

Дивіться відео: люди покидають офіс заповнений димом

Причини пожежі поки встановлюють. Деякі очевидці звинувачують пожежників у тому, що вони пізно прибули на місце пожежі. За час поки вони добирались до палаючого хмарочоса, вогонь встиг поширитися на декілька поверхів і вийти з-під контролю. Люди ж, не дочекавшись підмоги, вирішили рятуватися самотужки, вистрибуючи з вікон.

Пожежа в офісній висотці в Бангладеш: відео 18+

Серед загиблих – переважно громадяни Бангладеш, також серед жертв – один громадянин Шрі-Ланки.