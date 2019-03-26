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      У Баку горить великий торговий центр, небо затягнуло чорним димом: фото, відео

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      У Баку масштабна пожежа охопила торговий центр "Діглас"
      У Баку масштабна пожежа охопила торговий центр "Діглас" / trend.az

      У столиці Азербайджану Баку спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі "Діглас". Вогонь охопив чотири поверхи, а в повітря піднявся величезний стовп чорного диму.

      Пожежа розпочалася в одному з магазинів торгового центру та швидко розповсюдилася на решту приміщень, передає агентство Trend.

      Читайте також: Масштабна пожежа охопила парк у центрі Запоріжжя: ледь не загорілася лікарня

      Вогонь намагаються приборкати понад 10 пожежних машин і два вертольоти. Рух проспектом перекрили.

      МОЗ Азербайджану повідомило, що внаслідок гасіння пожежі один з рятувальників отримав поранення. Його госпіталізували з різаною раною правої руки.

      Про інших постраждалих, які можуть перебувати у торговому центрі, наразі невідомо. На місце інциденту прибули бригади швидкої допомоги. 

      Як видно на фото, сильно згоріла ліва частина торгового центру. Вогонь швидко розповсюджується будівлею. Чорні клуби диму видно з різних частин Баку.


      Масштабна пожежа у Баку


      Вогонь охопив чотири поверхи торгового центру в Баку


      У Баку палає великий торговий центр


      Через пожежу у торговому центрі згоріли десятки бутиків
       

      У Баку горить торговий центр: відео

       

      Чорний дим пожежі в торговому центрі у Баку видно з рідних кутків міста: відео

       

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      Теги: Новини Азербайджану Пожежа
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