У Баку масштабна пожежа охопила торговий центр "Діглас"

У столиці Азербайджану Баку спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі "Діглас". Вогонь охопив чотири поверхи, а в повітря піднявся величезний стовп чорного диму.

Пожежа розпочалася в одному з магазинів торгового центру та швидко розповсюдилася на решту приміщень, передає агентство Trend.

Читайте також: Масштабна пожежа охопила парк у центрі Запоріжжя: ледь не загорілася лікарня

Вогонь намагаються приборкати понад 10 пожежних машин і два вертольоти. Рух проспектом перекрили.

МОЗ Азербайджану повідомило, що внаслідок гасіння пожежі один з рятувальників отримав поранення. Його госпіталізували з різаною раною правої руки.

Про інших постраждалих, які можуть перебувати у торговому центрі, наразі невідомо. На місце інциденту прибули бригади швидкої допомоги.

Як видно на фото, сильно згоріла ліва частина торгового центру. Вогонь швидко розповсюджується будівлею. Чорні клуби диму видно з різних частин Баку.



Масштабна пожежа у Баку



Вогонь охопив чотири поверхи торгового центру в Баку



У Баку палає великий торговий центр



Через пожежу у торговому центрі згоріли десятки бутиків



У Баку горить торговий центр: відео

Чорний дим пожежі в торговому центрі у Баку видно з рідних кутків міста: відео