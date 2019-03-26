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      В Баку горит крупный торговый центр, небо затянуло черным дымом: фото, видео

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      В Баку масштабный пожар охватил торговый центр "Диглас"
      В Баку масштабный пожар охватил торговый центр "Диглас" / trend.az

      В столице Азербайджана Баку вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Диглас". Огонь охватил четыре этажа, а в воздух поднялся огромный столб черного дыма.

      Пожар начался в одном из магазинов торгового центра и быстро распространился на остальные помещения, передает агентство Trend.

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      Огонь пытаются обуздать более 10 пожарных машин и два вертолета. Движение по проспекту перекрыли.

      МЗ Азербайджана сообщило, что в результате тушения пожара один из спасателей получил ранения. Его госпитализировали с резаной раной правой руки.

      О других пострадавших, которые могут находиться в торговом центре, пока неизвестно. На место инцидента прибыли бригады скорой помощи.

      Как видно на фото, сильно сгорела левая часть торгового центра. Огонь быстро распространяется по зданию. Черные клубы дыма видны из разных частей Баку.


      Крупный пожар в Баку


      Огонь охватил четыре этажа торгового центра в​ Баку


      В Баку масштабно пылает большой торговый центр


      Из-за пожара в торговом центре сгорели десятки бутиков​

      В Баку горит торговый центр: видео

       

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      Теги: Пожар Новости Азербайджана
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