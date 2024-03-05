Масштабний збій у популярних сайтів: черга дісталася й Telegram
5 березня 2024, 18:28Читать новость на русском
Ввечері 5 березня користувачі фейсбуку та інстаграму зафіксували перебої у роботі застосунків. Наразі з'ясувалося, що масштабний збій зачепив і телеграм.
Користувачів Meta масово вибило з фейсбуку, месенджеру та інстаграму. Зайти повторно неможливо. Станом на зараз перебої спостерігають у роботі телеграму, інформує 24 Канал.
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Збої зачепили й телеграм
Користувачі вищезгаданих соціальних мереж повідомляли про проблеми у функціонуванні персональних акаунтів.
За оприлюдненими даними платформи DownDetector, яка відстежує відключення онлайн, протягом дня користувачі спостерігають перебої у роботі телеграму.