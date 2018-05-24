Mastercard відкрив оновлений футбольний майданчик у центрі Києва

Усього в рамках Всеукраїнської соціальної ініціативи "Передай пас" компанія разом з партнерами відновить 14 майданчиків у 12 містах України

Поки столиця готується до зустрічі масштабного футбольного турніру UEFA Champions League Final Kyiv 2018, в центрі міста за адресою бульвар Лесі України, 24, презентували новий футбольний майданчик. Це перший відкритий майданчик, відновлення якого стало можливим завдяки компанії Mastercard в рамках Всеукраїнської соціальної ініціативи "Передай пас". Площа майданчика 562,5 м2, він обладнаний відповідно до всіх міжнародних вимог для гри у міні-футбол. У ході ремонтних робіт замінили фундамент, поклали мультифункціональне гумове покриття на полі, встановили нові огорожу та спортивне обладнання.

"Футбол – це велика сила, що об’єднує та надихає на нові старти. Любов українців до цієї гри надихнула Mastercard дати початок масштабним важливим змінам на краще. Згідно з нашими дослідженнями, кожен другий українець вбачає у створенні спортивної інфраструктури шлях до популяризації футболу. А 84% опитаних вважають, що це позитивно вплине на громаду. Так народилася ідея започаткувати відновлення футбольних майданчиків у різних містах України. І ми разом з партнерами вже створюємо умови, щоб у якомога більшої кількості людей була можливість грати і насолоджуватися грою", – зазначила Віра Платонова, генеральний директор Mastercard в Україні.

Загалом проект передбачає облаштування 14 футбольних майданчиків у 12 містах: Броварах, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Львові, Одесі, Рівному, Харкові, Черкасах, Чернівцях і Чернігові. Перші результати ініціативи презентували громадськості представники Mastercard, КМДА, а також амбасадор проекту, легендарний футболіст і голкіпер Олександр Шовковський. Символічний дебютний матч на новому полі провели між командами партнерів – учасників ініціативи, а також представників медіа.

"Мій шлях у великий футбол починався саме з майданчиків у дворах, де ми грали з друзями. Тому я вірю, що завдяки таким проектам, як "Передай пас" від Mastercard, більше українців зможуть розділити мою любов до футболу. Перший майданчик вже готовий зустрічати гравців, і я радий стати частиною цієї історії. Сподіваюся, що результати і сама ідея надихнуть інші компанії на подібні ініціативи", – підкреслив Олександр Шовковський під час події.

Дослідження Mastercard виявило: 48% українців переконані, що футбол об’єднує друзів та допомагає зустрічатися з новими людьми. 43% опитаних називають футбол способом відпочити і зняти стрес, а 17% грають у цю гру з дитинства.