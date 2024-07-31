На фоні скандували "Смерть Америці та Ізраїлю": новий президент Ірану склав присягу

Новий президент Ірану обіцяє покращити відносини його країни з іншим світом, однак, схоже, ці заяви не мають широкої підтримки серед іранських еліт. Крім того, він акцентує на послабленні обмежень соціальних свобод всередині країни.

У вівторок, 30 липня, новообраний президент Масуд Пезешкіан склав присягу під час інавгурації. Він переміг на виборах з 53,6% відсотками голосів та вважається політиком-реформатором.

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Інавгурація нового іранського президента

На засідання парламенту, де складав присягу Пезешкіан, були присутні іноземні високопосадовці. Зокрема, лідери ХАМАС та Ісламського джихаду, руху хуситів Ємену та ліванської Хезболли.

Ми продовжуватимемо конструктивну та ефективну взаємодію зі світом, засновану на гідності, мудрості та доцільності,

– завив новий президент Ірану.

Існують надії щодо покращення відносин між Тегераном та Заходом за час президенства Пезешкіана.

Однак вступає він на посаду в складний час: у момент ескалації на Близькому Сході через конфлікт Ізраїлю з ХАМАС, а також транскордонних бойових дій із союзником Ірану Хізбаллою в Лівані.

Еліти Ірану продовжують звинувачувати США у підтримці "ізраїльських злочинів у Газі". Під час інавгурації Пезешкіана можна було почути скандування: "Смерть Америці" та "Смерть Ізраїлю".

Ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть навчати мусульман людяності,

– говорив у супроводі криків Пезешкіан.

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Держдеп США реагував на інавгурацію Масуда Пезешкіана. Загалом Вашингтон не очікує "фундаментальних змін" після приходу на посаду нового іранського лідера та обіцяє судити іранську владу не за заявами, а за конкретними діями.