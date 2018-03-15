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Матч ЛЄ Динамо – Лаціо: українці визначили переможця пари

814 Читать новость на русском
Динамо – Лаціо: українці вже знають, хто переможу
Динамо – Лаціо: українці вже знають, хто переможу / Getty Images

У другому матчі 1/8 фіналу між київським "Динамо" і римським "Лаціо" українці віддають перевагу своїй рідній команди. Також вони вірять і в те, що кияни пройдуть до наступного раунду. ". Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті "24".

Так, більшість користувачів нашого ресурсу, або 538 осіб, у опитуванні " Як завершиться друга гра 1/8 фіналу ЛЄ "Динамо" — "Лаціо?" проголосували за перемогу української команди в основний час. У процентному співвідношенні цей показник становить 34%.

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На один відсоток менше, тобто 33% юзерів, вважають, що "Динамо" все ж пройде до наступного раунду, але прийдешня гра завершиться нічиєю 1:1. Свої голоси за цей пункт віддали 523 читача.

Багато людей проголосували і за перемогу "Лаціо" в основний час – 23% або 358 користувачів, відтак цей варіант посідає третю сходинку.

Натомість не вірять юзери сайту "24", що гра у Києві триватиме більше, ніж 90 хвилин, тобто буде призначено ще екстра-тайми та серію післяматчевих пенальті. Таким пунктам віддали перевагу лише 1-2%. Також, мало наших читачів вважають, що друга зустріч "Динамо" та "Лаціо" завершиться результативною нічиєю та проходом далі "орлів" – 3% або 49 осіб.

Загалом участь у опитуванні взяли 1583 читача сайту "24".

До слова, пропонуємо Вам взяти участь і у опитуванні "Українська збірна з біатлону не поїде на змагання в Росію: чи підтримуєте ви рішення?", а також у інших, які можна переглянути за посиланням.

Теги: Новини України Динамо Новини спорту соціологічне дослідження Опитування 24
Джерело: 24 Канал
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