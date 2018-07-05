Матч українки Цуренко на Wimbeldon перенесли через дощ

4 липня на тенісному турнірі Wimbeldon мав відбутися матч між українкою Лесею Цуренко (34 WTA) та чешкою Барбарою Стрицовою (23 WTA), однак, матч перенсли через сильну зливу.

Три поєдинки ігрового дня до дощу ще не встигли розпочатися. Серед них був і матч Цуренко – Стрицова.

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Цуренко залишається єдиною учасницею від України в жіночій сітці Wimbeldon. Раніше турнір покинули Еліна Світоліна, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Продовжиться матч у четвер, 5 липня, першим запуском. Початок о 13:00 за київським часом.

Усього ж дощ перервав 18 поєдинків на цьому турнірі, в тому числі - дві парні зустрічі за участю українок Ольги Савчук та Катерини Козлової.