Матчі АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання в пам'ять про зниклого Еміліано Сала
Матчі 24 туру англійської Прем’єр-ліги розпочнуть з хвилини мовчання на честь зниклого футболіста "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала.
Про це повідомляє прес-служба англійської Премєр-ліги.
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Прем’єр-ліга з глибоким жалем дізналася про припинення активних пошуків Еміліано Сала і пілота літака Девіда Айбботсона. Наші думки з ними і їхніми близькими. Ми продовжимо підтримувати клуб "Кардіфф" в цей важкий момент. На знак поваги, матчі наступного туру Прем’єр-ліги розпочнуться з хвилини мовчання.
Сала перебрався з "Нанта" до "Кардіффа" 20 січня. Аргентинець став рекордним трансфером в історії клубу. За нього заплатили близько 20 мільйонів євро. Контракт Еміліано з новим клубом розрахований до середини 2022 року. Цього сезону на його рахунку 12 забитих голів у 19 матчах Ліги 1.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Чи належать вони літаку – поки невідомо.
- У поліції назвали умови, за яких пілот та Еміліано Сала могли вижити.