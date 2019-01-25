Матчі АПЛ розпочнуть з хвилини мовчання в пам'ять про зниклого Еміліано Сала

Матчі 24 туру англійської Прем’єр-ліги розпочнуть з хвилини мовчання на честь зниклого футболіста "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала.

Про це повідомляє прес-служба англійської Премєр-ліги.

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Прем’єр-ліга з глибоким жалем дізналася про припинення активних пошуків Еміліано Сала і пілота літака Девіда Айбботсона. Наші думки з ними і їхніми близькими. Ми продовжимо підтримувати клуб "Кардіфф" в цей важкий момент. На знак поваги, матчі наступного туру Прем’єр-ліги розпочнуться з хвилини мовчання.

Сала перебрався з "Нанта" до "Кардіффа" 20 січня. Аргентинець став рекордним трансфером в історії клубу. За нього заплатили близько 20 мільйонів євро. Контракт Еміліано з новим клубом розрахований до середини 2022 року. Цього сезону на його рахунку 12 забитих голів у 19 матчах Ліги 1.

Що сталося з Еміліано Сала

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