Матчі УПЛ можуть перенести через президентські вибори: названо дати

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до ФФУ з проханням перенести матчі чемпіонату України, які повинні проходити в день президентських виборів, 31 березня.

Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на власні джерела.

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Зараз є кілька варіантів виходу з ситуації. Базовий варіант, такий: для Першої ліги зробити базовим днем ​​19 туру 23 березня, а базовим днем ​​20 туру – 27 березня. Для Другої ліги – зсув початку весняної частини на тиждень: 18 тур – 6 квітня. У разі другого туру виборів, 24 тур Першої ліги і 21 тур Другої ліги переносяться з 21 квітня на 15 травня. Єдині проблеми можуть виникнути, якщо тільки клуб з ПФЛ вийде у фінал Кубка України, який повинен відбудуться 15 травня,

– повідомив президент ПФЛ Сергій Макаров.

Поки що базовою датою для 19 туру Першої ліги є 24 березня, а для 20 туру – 31 березня. Друга ліга повинна почати весняну частину турніру якраз 31 березня.

Рішення про перенесені матчів буде прийнято на Раді ліг, який відбудеться в лютому.

Поки невідомо, яке рішення приймуть в УПЛ, оскільки вільних вихідних в квітні і першій половині травня в клубів Прем'єр-ліги немає. Один з варіантів – перенесення базового дня 24 туру з суботи, 30 березня, на п'ятницю, 29 березня.

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Президентські вибори в Україні пройдуть в неділю, 31 березня. Якщо ніхто з кандидатів не набере 50% +, то в неділю, 21 квітня, пройде другий тур виборів.

Зазначимо, що перенесення матчів чемпіонату України через вибори може відбутися не вперше – у 2015 році під час місцевих виборів були перенесені матчі УПЛ з жовтня на грудень.

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