Матері з окупованого Донбасу відмовляються давати дітей до вишів, аби їх не відправили на війну

Росіяни продовжують мобілізовувати всіх поспіль на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, аби відправити людей на війну проти України. Утім, жінки протестують проти цього.

Про це 24 каналу повідомив правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень Павло Лисянський. Він зазначив, що протести жінок та матерів на окупованих Росією територіях були й швидше.

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Відмовляються давати дітей до вишів

За його словами, протести досі продовжуються, однак залишаються нечисленними. Водночас на окупованих територіях є й інші проблеми, які впливають на мобілізацію.

Зокрема, як пояснив Лисянський, ніхто не хоче вступати в так звані виші квазіреспублік. Матері з окупованих Росією українських територій бояться, що їхніх дітей мобілізують на війну, де вони загинуть.

Матері в ОРДЛО відмовляються віддавати дітей до вишів, аби тих не відправили на війну. Тому зараз у так званих квазіреспубліках послабили мобілізацію,

– зазначив правозахисник.

Він пояснив, що через відмову людей з окупованих територій вступати до навчальних закладів, окупанти були змушені йти на поступки. Зокрема вони пообіцяли, що не мобілізовуватимуть студентів.

Чому бояться воювати

Лисянський також зазначив, що люди з окупованих територій не відмовляються воювати проти України. За його словами, жителі окупованої Донецької області не хочуть помирати за сусідню квазіреспубліку – тобто окуповану росіянами Луганщину.

Як наголосив правозахисник, в "луганських" і "донецьких" окупантів давно є конфлікти. Ще з 2014 року вони розділились на групи впливу, а зараз їх неодноразово намагалися об'єднати.

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Він зазначив, що фактично окуповані області вже об'єднані – їхній політичний та економічний центр розташований у Донецьку. Однак це не стосується військового сектору.

Лисянський пояснив, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей різні куратори військових угрупувань. Ймовірно, через ці конфлікти вони й не хочуть воювати один за одного.

Лише відмовка

"Утім, на мою думку, це лише відмовка, аби не померти на війні. Оскільки одна річ – усі ці 8 років носити якісь вигадані звання, а зовсім інша – йти в передовій лінії атаки, виступаючи живим щитом для російських кадрових офіцерів", – додав Лисянський.

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