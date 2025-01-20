Вікіпедія не допомогла: Матеуша Моравецького не пропустили на передінаугураційний мітинг Трампа

Через інавгурацію Дональда Трампа 20 січня у Вашингтоні зібралася чимала кількість політиків. Зокрема, туди прибув експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький, щоб взяти участь у передінаугураційному мітингу новообраного президента США.

Однак, через ймовірну відсутність документів політика не пропустили на подію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Polskie Radio.

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Чому Матеуш Моравецький не потрапив на мітинг

За даними видання, експрем'єр Польщі намагався підтвердити свою особу за допомогою Вікіпедії. Однак, правоохоронців це не влаштувало й вони не пропустили Моравецького на мітинг. Журналістам вдалося зафіксувати інцидент.

Матеуш Моравецький намагається потрапити на мітинг: відео FREEDOMNEWS.TV

Нагадаємо, що 20 січня у Вашингтоні відбудеться інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа. Тисячі американців вже зібралися біля головного стадіону міста Capital One Arena, щоб побачити трансляцію події.

Зауважимо, що через аномальний холод церемонію та складання присяги перенесли у Капітолій. Однак, трансляція відбуватиметься на стадіоні.

Деякі люди ще з ночі займали чергу, щоб бути присутніми під час інавгурації Дональда Трампа та побачити процес складання присяги. Наразі більшість вулиць Вашингтона перекриті.