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Мати Елтона Джона залишила скромний спадок сину: оприлюднено деталі

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Елтон Джон і його матір Шейла Фейрбразер
Елтон Джон і його матір Шейла Фейрбразер / Фото з відкритих джерел

Мати британського виконавця Елтона Джона, Шейла Фейрбразер, яка померла в грудні 2017 року у віці 92 років, заповіла своєму знаменитому сину лише дві вази та пару фотографій.

Про це повідомляють у The Telegraph, де і було опубліковано заповіт про спадок для сера Елтона.

"Своєму синові я віддаю дві італійські вази Batignani, синю і золоту, (звільнені від сплати податків) і фото моєї матері і мого батька в уніформі", – йдеться у заповіті Шейли Фейрбразер.

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Щодо інших статків, то матір артиста вирішила поділити між її колишнім асистентом Джоном Бобі Галлі (близько 800 тисяч доларів) та зведеним братом Джона – Фредеріком Фейрбразером, а також своїй давній подрузі Деборі Вудворд.

Як відомо, саме екс-асистент матері став причиною конфлікту Елтона Джона з жінкою. Раніше сер Елтон просив матір Шейлу, щоб та припинила будь-які відносини з Джоном Бобі Галлі, але вона була впертою і навпаки – припинила спілкування з сином. Лише навесні 2017 року після 10-річної сварки, співак в одному інтерв'ю повідомив, що вони нарешті помирились.

Рішення про такий дивний поділ спадку супроводжувався поясненням покійниці. На її думку, син Елтон Джон є одним з найбагатших людей Великобританії і навряд чи сильно потребує її грошей.

Теги: Музика LifeStyle Елтон Джон
Джерело: 24 Канал
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