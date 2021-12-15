Матиме те, що заслужив, – мама винуватця ДТП у Луцьку про покарання для сина

Винуватцю моторошної ДТП у Луцьку обрали запобіжний захід. Його мати заявила, що шкодує про заподіяне її сином і не збирається винаймати йому адвоката.

Мама підозрюваного Анна Ільчук повідомила, що ключі від машини її син взяв без дозволу. Водночас вітчим у цей час був на заробітках закордоном.

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"Ми ходили до потерпілої, цікавилися її здоров'ям, досі телефонуємо племінниці Руслані – намагаємося допомогти всім не задля того, аби зменшити синові термін. Повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він матиме те, що заслужив", – заявила мати винуватця ДТП.

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Хлопець провину визнав

Слідчі та прокурор зазначили, що обвинувачений співпрацює і свою провину визнав. Щоправда, із журналістами спілкуватися він відмовився.

Люди, які були неподалік ДТП ще досі нажахані побаченим. Один з свідків зазначив, що підліток не збирався зупиняти авто.

Загорівся пішохідний, усі почали переходити. Посередині все й трапилося. Хлопець, як їхав – навіть не гальмував. Він просто влетів у натовп і намагався втекти,

– розповів очевидець ДТП Олександр.

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