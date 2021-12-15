Матиме те, що заслужив, – мама винуватця ДТП у Луцьку про покарання для сина
Джерело:24 канал
Винуватцю моторошної ДТП у Луцьку обрали запобіжний захід. Його мати заявила, що шкодує про заподіяне її сином і не збирається винаймати йому адвоката.
Мама підозрюваного Анна Ільчук повідомила, що ключі від машини її син взяв без дозволу. Водночас вітчим у цей час був на заробітках закордоном.
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"Ми ходили до потерпілої, цікавилися її здоров'ям, досі телефонуємо племінниці Руслані – намагаємося допомогти всім не задля того, аби зменшити синові термін. Повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він матиме те, що заслужив", – заявила мати винуватця ДТП.
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Хлопець провину визнав
Слідчі та прокурор зазначили, що обвинувачений співпрацює і свою провину визнав. Щоправда, із журналістами спілкуватися він відмовився.
Люди, які були неподалік ДТП ще досі нажахані побаченим. Один з свідків зазначив, що підліток не збирався зупиняти авто.
Загорівся пішохідний, усі почали переходити. Посередині все й трапилося. Хлопець, як їхав – навіть не гальмував. Він просто влетів у натовп і намагався втекти,
– розповів очевидець ДТП Олександр.
Наїзд на пішоходів у Луцьку: що відомо
- Резонансна аварія сталася 12 грудня. Неповнолітній водій із друзями на авто тікали від поліції.
- Свої витівки знімали на відео та публікували у мережі.
- На вимогу зупинитися водій рушив на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу на переході.
- У результаті наїзду постраждав 5-річний хлопчик та ще 5 людей, серед яких його мати.
- Життю дитини нічого не загрожує, як і більшості постраждалих – у них забої та переломи, однак стан жінки важкий.
- Одразу після госпіталізації їй прооперували ногу. До тями вона поки не прийшла.
- Луцька мерія виділила 100 тисяч гривень на лікування постраждалої 39-річної жінки.
- Зважаючи на неповнолітній вік підозрюваного, позитивні характеристики та відсутність судимостей йому обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців домашнього арешту. Підліток також зможе відвідувати заняття в училищі.
- Йому заборонили спілкуватися з учасниками справи. Контролювати його навчання в училищі зобов'язана поліція.
- За скоєну ДТП 16-річному підлітку загрожує до 8 років за ґратами.