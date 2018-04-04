11:41
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

"Матриця", "Бетмен" і "Страсті Христові": журнал Vice підготував список топ-10 фільмів про Ісуса

101 Читать новость на русском
Найкащі 10 фільмів про Ісуса
Найкащі 10 фільмів про Ісуса / Фото з відкритих джерел

Американський журнал Vice склав список найкращих фільмів про Ісуса, серед яких є культові голлівудські фільми, де головні герої виконують роль Месії.

Щоб бути християнином, потрібно розуміти, в чому суть Великодня, адже це не історія про кролики, писанки чи шоколад. Це історія про Ісуса, якого розіп'яли, а на третій день Він воскрес, – так починається огляд кращих фільмів про Ісуса, підготовлений журналом Vice.

Читайте також: Топ найгірших фільмів початку 2018 року

Всього до списку увійшли 10 кінокартин. Першою згадана "Матриця" 1999 року режисерів Вачовські. За припущенням авторів огляду, головний герой Нео – Ісус, так як він виявляється безсмертним рятівником людства, а інший персонаж, Морфей – втілення Іоанна Хрестителя.

Дивіться трейлер до фільму "Матриця"

Друге місце належить фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року, знятим Заком Снайдером.

"Супермен був найнаочнішим прикладом алегорії всемогутнього Христа, а його оригінальні творці з дитинства посилалися на його християнське коріння", – вважають автори Vice.

Дивіться трейлер до фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості"

На третій позиції опинилася картина Мартіна Скорсезе "Мовчання", знята в 2016 році. Вона розповідає про поїздку двох єзуїтів в Японію XVII століття, де християнство було під забороною.

"Цей фільм є вичерпним описом того, через що можна пройти, коли у вас криза віри; християнської віри в те, чого не видно", – йдеться в статті.

Дивіться трейлер до фільму "Мовчання"

У рейтинг також увійшли фільми "Принц Єгипту", "Остання спокуса Христа", "Царство небесне", "Страсті Христові", "З міркувань совісті", "Табір Ісуса" і "Десять заповідей".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
сьогодні, 08:38 Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
2111
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук