"Матриця", "Бетмен" і "Страсті Христові": журнал Vice підготував список топ-10 фільмів про Ісуса

Американський журнал Vice склав список найкращих фільмів про Ісуса, серед яких є культові голлівудські фільми, де головні герої виконують роль Месії.

Щоб бути християнином, потрібно розуміти, в чому суть Великодня, адже це не історія про кролики, писанки чи шоколад. Це історія про Ісуса, якого розіп'яли, а на третій день Він воскрес, – так починається огляд кращих фільмів про Ісуса, підготовлений журналом Vice.

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Всього до списку увійшли 10 кінокартин. Першою згадана "Матриця" 1999 року режисерів Вачовські. За припущенням авторів огляду, головний герой Нео – Ісус, так як він виявляється безсмертним рятівником людства, а інший персонаж, Морфей – втілення Іоанна Хрестителя.

Дивіться трейлер до фільму "Матриця"

Друге місце належить фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" 2016 року, знятим Заком Снайдером.

"Супермен був найнаочнішим прикладом алегорії всемогутнього Христа, а його оригінальні творці з дитинства посилалися на його християнське коріння", – вважають автори Vice.

Дивіться трейлер до фільму "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості"

На третій позиції опинилася картина Мартіна Скорсезе "Мовчання", знята в 2016 році. Вона розповідає про поїздку двох єзуїтів в Японію XVII століття, де християнство було під забороною.

"Цей фільм є вичерпним описом того, через що можна пройти, коли у вас криза віри; християнської віри в те, чого не видно", – йдеться в статті.

Дивіться трейлер до фільму "Мовчання"

У рейтинг також увійшли фільми "Принц Єгипту", "Остання спокуса Христа", "Царство небесне", "Страсті Христові", "З міркувань совісті", "Табір Ісуса" і "Десять заповідей".