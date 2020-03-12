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      МАУ навесні скасовує 2000 рейсів: що треба знати пасажирам

      - Читать новость на русском
      МАУ навесні скасовує 2 тисячі рейсів / flyuia.com

      Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через поширення коронавірусу в світі планує скасувати близько 2 тисяч рейсів навесні 2020 року. Серед них будуть і чотири внутрішні рейси по Україні.

      МАУ у фейсбуці відзначили, що для них найголовнішою є безпека та здоров’я пасажирів і членів екіпажу. Тому для недопущення поширення коронавірусу компанія виконує усі вимоги ВООЗ, Міністерства охорони здоров’я України та країн призначення.

      Важливо Україна закриває 70% контрольно-пропускних пунктів на кордоні: перелік

      Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2000 рейсів,
      – наголосив авіаперевізник.

      Що робити пасажирам? 

      • перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту;
      • слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують. Обмеження можуть запроваджуватися та зніматися в короткі терміни.

      У МАУ запевнили, що про будь-які  зміни в розкладах рейсів будуть інформувати додатково – на сайті та в соцмережах. 

      Важливо! МАУ повністю зупиняє авіасполучення з Італією. Наразі компанія припинила польоти за двома італійськими напрямки, на черзі – ще два. Щодо інших скасованих напрямків по світу – читайте тут.

      Дізнайтеся більше Криклій розповів, коли в Україну прибудуть останні рейси з Італії

      Скасування внутрішніх рейсів

      У зв’язку із загрозою розповсюдження коронавірусу МАУ до 8 квітня скасовує такі 4 внутрішні рейси:

      • Київ – Запоріжжя,
      • Київ – Львів,
      • Київ – Херсон,
      • Київ – Івано-Франківськ,
      • Київ – Чернівці.

      Карантин в Україні: що треба знати

      • 11 березня Кабмін ввів карантин на загальнонаціональному рівні для протидії поширення коронавірусу в Україні. Обмеження запровадили з 12 березня до 3 квітня.
      • У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
      • Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
      • Заборона не стосується заходів державної необхідності. Роботу продовжить і Верховна Рада.
      • Україна також закриває 70% пунктів пропуску на своїх кордонах з Європою. Повний список – читайте тут.

      у які країни не варто їхати на час поширення коронавірусу
      Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Новини Києва Новини Чернівців Новини Львова Новини Івано-Франківська Новини Херсона Новини Запоріжжя Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Транспорт МАУ авіація
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