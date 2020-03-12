МАУ навесні скасовує 2000 рейсів: що треба знати пасажирам
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через поширення коронавірусу в світі планує скасувати близько 2 тисяч рейсів навесні 2020 року. Серед них будуть і чотири внутрішні рейси по Україні.
МАУ у фейсбуці відзначили, що для них найголовнішою є безпека та здоров’я пасажирів і членів екіпажу. Тому для недопущення поширення коронавірусу компанія виконує усі вимоги ВООЗ, Міністерства охорони здоров’я України та країн призначення.
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Як і всі інші авіакомпанії світу, МАУ має продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і водночас балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, запроваджені низкою країн. Саме тому навесні 2020 буде скасовано близько 2000 рейсів,
– наголосив авіаперевізник.
Що робити пасажирам?
- перевіряти статус своїх рейсів за кілька діб до вильоту;
- слідкувати за правилами в’їзду країн, до яких вони прямують. Обмеження можуть запроваджуватися та зніматися в короткі терміни.
У МАУ запевнили, що про будь-які зміни в розкладах рейсів будуть інформувати додатково – на сайті та в соцмережах.
Важливо! МАУ повністю зупиняє авіасполучення з Італією. Наразі компанія припинила польоти за двома італійськими напрямки, на черзі – ще два. Щодо інших скасованих напрямків по світу – читайте тут.
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Скасування внутрішніх рейсів
У зв’язку із загрозою розповсюдження коронавірусу МАУ до 8 квітня скасовує такі 4 внутрішні рейси:
- Київ – Запоріжжя,
- Київ – Львів,
- Київ – Херсон,
- Київ – Івано-Франківськ,
- Київ – Чернівці.
Карантин в Україні: що треба знати
- 11 березня Кабмін ввів карантин на загальнонаціональному рівні для протидії поширення коронавірусу в Україні. Обмеження запровадили з 12 березня до 3 квітня.
- У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
- Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
- Заборона не стосується заходів державної необхідності. Роботу продовжить і Верховна Рада.
- Україна також закриває 70% пунктів пропуску на своїх кордонах з Європою. Повний список – читайте тут.
Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу