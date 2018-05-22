12:25
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

"Мауглі" 2018: з’явився перший трейлер оновленого фільму про хлопчика в джунглях

115 Читать новость на русском
"Мауглі" 2018: перший трейлер / Скріншот з відео

Компанія Warner Bros. зайналась створенням анімаційного фільму "Мауглі" та сьогодні випустила перший трейлер. Кінокартина на основі твору Редьярда Кіплінга 1894 року стане черговою адаптацією історії про хлопчика, який виріс в джунглях.

Режисером стрічки став знаменитий митець Енді Серкіс, який на роль головного героя "Мауглі" запросив зіграти американського кіноактора Рогана Чанда. Що цікаво, озвучення звірів джунглів також виконає всім відомий акторський каст: тигра Шер-Хана озвучив актор Бенедикт Камбербетч, пантеру Багіру – Крістіан Бейл, удава Каа – Кейт Бланшетт, а ведмедя Балу – сам режисер Енді Серкіс.

Читайте також: Гільєрмо дель Торо зніме хоррор-серіал для Netflix

Оновлений фільм "Мауглі" значно відрізняється від попередніх екранізацій, оскільки у цій історії буде показано темну сторону джунглів, де звірі виглядатимуть не такими добрими і привітними як в попередніх адаптаціях та оригінальному романі Кіплінга.

"Мауглі" 2018: дивитись перший трейлер фільму онлайн

 

Варто додати, що за твором письменника Редьярда Кіплінга "Мауглі" в 1973 і 1989 роках були зняті однойменні мультимедійні фільми, а пізніше, в 1967, 1994 і 2003 роках, створені кілька частин фільму "Книга джунглів".

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 884
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 829
Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
21 травня, 12:30 Комфорт, як у лімузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus від Авто 24
18
Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
21 травня, 22:00 Стратити не можна помилувати: що робити із полоненими бойовиками?
Олексій Чибісов 1837
Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
21 травня, 19:32 Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи
Вікторія Кутьїна 1754
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук