"Мауглі" 2018: з’явився перший трейлер оновленого фільму про хлопчика в джунглях

Компанія Warner Bros. зайналась створенням анімаційного фільму "Мауглі" та сьогодні випустила перший трейлер. Кінокартина на основі твору Редьярда Кіплінга 1894 року стане черговою адаптацією історії про хлопчика, який виріс в джунглях.

Режисером стрічки став знаменитий митець Енді Серкіс, який на роль головного героя "Мауглі" запросив зіграти американського кіноактора Рогана Чанда. Що цікаво, озвучення звірів джунглів також виконає всім відомий акторський каст: тигра Шер-Хана озвучив актор Бенедикт Камбербетч, пантеру Багіру – Крістіан Бейл, удава Каа – Кейт Бланшетт, а ведмедя Балу – сам режисер Енді Серкіс.

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Оновлений фільм "Мауглі" значно відрізняється від попередніх екранізацій, оскільки у цій історії буде показано темну сторону джунглів, де звірі виглядатимуть не такими добрими і привітними як в попередніх адаптаціях та оригінальному романі Кіплінга.

"Мауглі" 2018: дивитись перший трейлер фільму онлайн

Варто додати, що за твором письменника Редьярда Кіплінга "Мауглі" в 1973 і 1989 роках були зняті однойменні мультимедійні фільми, а пізніше, в 1967, 1994 і 2003 роках, створені кілька частин фільму "Книга джунглів".