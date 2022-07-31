Maxar опублікувала фото з місця трагедії в Оленівці
З'явились фото російського табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці, які зробив супутник Maxar.
нові докази звірств росіян
Фотографії опублікував журналіст Politico Крістофер Міллер. На них видно, що будівлю було підірвано зсередини, а не знищено ракетою.
Увага росія після цинічного теракту в Оленівці запросила туди експертів ООН і Червоного Хреста
У справі масового вбивства українських військовополонених в окупованій Оленівці з'являється все більше доказів про те, що цей злочин вчинили саме росіяни.
Нові фотознімки Оленівської в'язниці в окупованій росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених були вбиті під час нападу, який, за словами Києва і попередніми даними, здійснили російські війська,
– зазначив Крістофер Міллер.
Maxar опублікував фото будівлі, де утримували полонених, до та після теракту
Загалом оприлюднено 4 фотографії табору в Оленівці, в якому російські окупанти утримують українських військовополонених: дві до вибуху та дві після.
На двох фото загальніше і крупніше – за 27 липня та аналогічні фото за 30 липня. У центрі зображення видно барак, у якому загинули понад пів сотні українських полонених бійців.
На фото за 30 липня чітко видно, що бляшаний дах барака ніби розірвало від вибуху зсередини. Від ракети, нібито випущеної ЗСУ з РСЗВ HIMARS, у чому переконує росія, мали б бути інші руйнування.
Фото до вибуху і того, як стався теракт / Фото Maxar
Локація, де розташований табір для полонених / Фото Maxar
На фото видно, що вибух стався з середини будівлі / Фото Maxar
росіяни брешуть про ракетний обстріл колонії / Фото Maxar
Головне про теракт в Оленівці: коротко
- Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.
- Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Рідні захисників "Азовсталі" вимагають від Червоного Хреста та ООН негайно відправити своїх представників в Оленівку. В ООН вже пообіцяли провести розслідування.
Дивіться у відео – експерт про причини теракту в Оленівці: