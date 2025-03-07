Maxar відключив Україні доступ до своїх супутникових знімків, – ЗМІ

Вранці 7 березня стало відомо, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Такий крок адміністрація пояснила "адміністративним запитом".

Однак, зрозуміло, що відключення доступу до Maxar – це наслідок заборони уряду США надавати Україні розвідувальні дані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГО "Мілітарний".

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США заборонили надавати супутникові дані Україні

Закриття доступу анонімно підтвердили комерційні користувачі сервісу.

"Адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України", – пояснили у "Мілітарному".

Рішення президента США стосується як урядових, так і приватних користувачів.

Це уже на собі відчула українська кіберспільнота "Кіберборошно". Вона також повідомила про закриття доступу до супутникової розвідки. Maxar Technologies був основним сервісом у її роботі.

Що відомо про Maxar

Maxar Technologies – працює над супутниковою зйомкою ще з 90-их років. Ця компанія забезпечує 90% основної геопросторової розвідки. Дані Maxar активно використовує уряд США для своєї нацбезпеки.

Завдяки супутниковим знімкам Maxar, у 2022 році вдалося дізнатися про скупчення техніки і військ, якими Росія збиралася проривати український кордон. Зафіксували у компанії також російські злочини: обстріли, розстріли, вивезення людей з окупованих територій.

Впродовж повномасштабної війни українські користувачі завдяки даним цієї американської аерокосмічної компанії могли слідкувати за пересуванням російських військ та наслідками ураження важливих об'єктів на українських окупованих і ворожих територіях.

Окрім того, знімки Maxar часто з'являлися у світових ЗМІ для ілюстрації перебігу бойових дій.