Маячня, – в ОП відреагували на статтю про гарантії для України в обмін на окуповані території
Напередодні у Financial Times опублікували статтю, нібито Україні на майбутніх переговорах щодо миру пропонують пристати на позицію Західної Німеччини у минулому. Буцімто йдеться про сильні гарантії безпеки, як-от членство в НАТО, "в обмін на контроль Росії над окупованими територіями".
Джерело 24 Каналу в Офісі Президента заявило, що це маячня. Наголосило, таких розмов узагалі немає.
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Реакція ОП на статтю про нібито "гарантії безпеки в обмін на території"
В ОП підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. Окрім того, зауважили, що такої розмови, про яку написало видання, немає.
Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати,
– наголосило джерело в Офісі Президента.
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Що передбачає модель Західної Німеччини
- Британська газета написала, що нашій державі нібито пропонують на майбутніх переговорах гарантії безпеки в обмін окуповані Росією українські території.
- За даними видання, нібито йдеться про "мовчазну згоду" на те, що окуповані території мають бути повернуті дипломатичними шляхами в майбутньому.
- Також журналісти зазначали, що Україна нібито має визначити військовий оборонний кордон, а ще погодитися не розміщувати на постійній основі війська чи ядерну зброю на своїй території, якщо їй не загрожує напад.
- Один з західних дипломатів на умовах анонімності висловив думку, нібито така "тимчасова поступка територіями – єдиний можливий варіант для того, щоб Україна стала членом НАТО".
- ЗМІ пишуть, що вже колишній генсек НАТО в одному з інтерв'ю "натякнув", мовляв, незавершеність війни й часткова окупація території України не обов'язково означають те, що союзники в жодному разі не погодяться на повноцінне членство.
- Столтенберг також нагадав про Японію, – наданій їй гарантії США не покривають окуповані Курильські острови.
- Так само тільки Західна Німеччина отримала захист "парасолькою НАТО" після її вступу в Північноатлантичний альянс у 1955 році.
- "Коли є політична воля, завжди є способи знайти рішення. Але потрібна якась лінія, що визначить, коли застосовується стаття 5 Північноатлантичного договору, і Україна має контролювати усю територію до тієї лінії", – заявив Столтенберг.
- У британській газеті зазначили, що розмови про "сценарій Західної Німеччини" для України нібито тривають у колах фахівців вже понад 1,5 року.
- Американська історикиня-фахівець з періоду холодної війни Мері Саротт висловилася на користь такої ідеї що індивідуальні умови вступу деяких країн були адаптовані. Зокрема, Норвегія, яка є співзасновницею Альянсу, вирішила не розміщувати на своїй території баз НАТО. А Західну Німеччину приймали "з розумінням, що її кордони є тимчасовими".
- На думку Мері Саротт, "частковий" вступ України у НАТО за моделлю Західної Німеччини, є "досяжним сценарієм умовної перемоги для України". Начебто Україна б отримала захист, свободу і можливість розвиватися, а Росія – надалі залишалася ізольованою.
- Історикиня переконана, нібито це краще, ніж якщо з членством України будуть зволікати до того часу, коли Путін "облишить свої амбіції щодо України чи Росії вдасться добитися нових військових успіхів".
- Тим часом частина аналітиків переконані, що серйозно розглядати "сценарій Західної Німеччини" для ситуації України, – це погана ідея. Адже тоді ті кордони визнавали обидві сторони, тоді як зараз в Україні фронт щоденно змінюється. Окрім того, зазначають аналітики, Україна і Росія зберігатимуть бажання змінити статус кво, а деякі найобережніші члени НАТО все одно можуть бути неготові надати нашій державі гарантії за статтею 5.