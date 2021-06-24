У Маямі обвалилась багатоповерхівка: 99 людей зникли безвісти

У Маямі, що в штаті Флорида, 24 червня стався обвал будинку. Вже 99 осіб зникли безвісти.

Будинок був 12-поверховий. Частково він зруйнувався.

До речі Обвал будинку в Каїрі: кількість жертв зросла до 9, все більше постраждалих

Є жертви

Нараз відомо про одного загиблого. Однак 99 людей шукають. Ще щонайменше десяток осіб постраждали.

Чому будинок звалився

Причини трагедії поки невідомі. Очевидці публікують відео з місця події. На них видно руйнацію будинку, частини будівлі лежать довкола.

До речі, правоохоронці заблокували дороги біля будинку задля безпеки водіїв.

Що відомо про будинок

Його звели в 1981 році, там було понад 130 квартир. Будівля розташована в південно-східному районі муніципалітету Серфсайд, тож звідти є вид на море.

За інформацією американських ЗМІ, квартири у будинку коштують від 600 до 700 тисяч доларів.