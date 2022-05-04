Майбутня перемога над Росією: Зеленський пояснив, яким він бачить завершення війни
Зеленський розповів, яким бачить завершення війни. Він точно знає, що Україна переможе.
Зеленський наголосив, що він вірить в наших людей. Своїми поглядами президент поділився в інтерв'ю Wall Street Journal, повідомляє 24 канал.
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Зеленський каже, що найважливіше зараз – відновити територіальну цілісність. Щоб українсько-російські кордони були такими, як до початку повномасштабного вторгнення.
Відновити територіальну цілісність – це наше завдання номер один. Це відтиснути війська Російської Федерації до кордонів станом на 24 лютого,
– розповів президент.
Зеленський каже, що відновити територіальну цілісність в Криму буде важко. Але він вважає, що, показавши свою міць, Україна зможе вийти на дипломатичний шлях. Тому що будь-яка війна закінчується перемовинами.
Президент додає, що впевнений в наших людях, Збройних силах, впевнений, що ми переможемо. Саме тому ми не відступимо.
Зеленський вважає, що наразі почався новий етап війни. Україна набирає сили і тисне на російських окупантів. До того ж він повідомив, що на деяких територіях українські захисники просуваються вперед.
"Тому ні кроку назад", – наголосив Зеленський.
Успіх ЗСУ на Півдні
ОК "Південь" за добу знищило 47 російських окупантів та 15 одиниць їхньої техніки.
Також вони втратили:
- 2 безпілотники-розвідники;
- радіолокаційну станцію та дизель-генератор;
- 2 зенітно-ракетних комплекси;
- 8 одиниць автомобільної техніки.
І це ще не все. Українські захисники знищили 7 складів, колону противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.
ЗСУ на Донбасі
За добу 3 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 12 атак ворога.
Українські захисники завдали значних втрат російським окупантам:
- 6 танків;
- 5 артилерійських систем, – з них 3 РСЗВ;
- 15 одиниць бойової броньованої техніки;
- 9 автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони продовжують завдавати ударів по окупантах в небі. За добу 3 травня ППО збила 1 крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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