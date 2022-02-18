Має піти бум, – командувач тероборони анонсував масштабний вступ

Більшість українців хочуть вступити до лав територіальної оборони. Проте темпи не дуже задовільні, але це не означає, що люди не хочуть цього робити.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України Юрій Галушкін. За його словами, більшість українців усе ж хочуть стати добровольцями.

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Галушкін: Є певний бюрократичний процес

Галушкін зауважив, що станом на зараз є дуже багато незрозумілих питань. Сили територіальної оборони ЗСУ намагаються комунікувати максимально, наскільки це можливо.

Є певний бюрократичний процес. Зробили багато для спрощення цих процедур. Протягом кінця лютого і березня (2022 року – 24 канал) має піти бум, якщо люди зрозуміють, що відбувається,

– наголосив він.

Також командувач Сил тероборони відзначив, що його команда намагається супроводжувати добровольців, щоб на перших етапах вони не загубились та не розчарувались.

Володимир Зеленський призначив Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ 1 січня 2022 року.

"Намагаємось роз'яснювати, що таке добровольчі формування, резерв тероборони, у який спосіб виконуватимемо ці завдання, у який час завершать кризове планування", – пояснив Галушкін.

Повне інтерв'ю з Юрієм Галушкіним: дивіться відео

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