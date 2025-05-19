Полковник Британії у відставці проаналізував, чи готує Росія новий масштабний наступ

Росія активно накопичує війська біля лінії фронту та готується до нового наступу. У CNN пишуть про ймовірний наступ Росії. Втім, ресурсів у країни-агресорки недостатньо.

Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем в ефірі 24 Каналу зазначив, що не вірить у те, що Росія наразі має можливість сформувати настільки велику армію для наступу. Ймовірно, якби це було можливо, Владімір Путін уже б це зробив.

Дивіться також Росія невідворотно програє війну в Україні: ЗМІ вказали на головні ознаки

Українці змінили характер фронту

Можливо, для цього росіяни могли б залучити підрозділи з Північної Кореї.

Але поки що росіяни не продемонстрували тактичних можливостей для формування великої сили, здатної ефективно діяти на фронті. Через великі втрати їм бракує достатньої кількості військовослужбовців, щоб усе це організувати й координувати,

– сказав Філіп Інгрем.

Він додав, що характер фронту змінився. Технології дронів, особливо перехід від радіокерованих до дронів із волоконно-оптичним управлінням, які складно заглушити, суттєво вплинули на ситуацію. Технологічні досягнення українців у цій сфері серйозно трансформували лінію фронту.

Тепер бойові зіткнення між підрозділами відбуваються не на сотнях метрів, як раніше, а на значно більшій глибині. Тактичні бої можуть точитися на відстані 5 – 10 кілометрів. І це – без урахування застосування західних ракет і систем далекої дії.

Я намагаюся зрозуміти, на яких саме даних базується CNN, окрім того факту, що щороку влітку зазвичай починається наступ, коли ґрунт стає придатним для руху бронетехніки. Теоретично це можливо, але на практиці – навряд, як пишуть у заголовках,

– сказав Філіп Інгрем.

Він додав, що українські війська виконали фантастичну роботу зі стабілізації лінії фронту. Їм вдалося стримати армію, яка на папері є другою за силою у світі. При цьому вони не дозволили росіянам досягти локальної переваги в повітрі.

Завдяки впровадженню нових технологій змінилася лінія зіткнення на передовій. Вона перестала бути зоною, де діють виключно засоби прямого вогню – такі як танкові гармати, бронетранспортери, кулемети чи стрілецька зброя. Цю зону розширено до 5 – 10 кілометрів і більше, зокрема завдяки використанню FPV-дронів.

Він підсумував, що Україна фактично переписала так званий підручник із тактики оборони – як стабілізувати та утримувати оборонну позицію. Наступний крок – перетворити це на наступ, щоб відтіснити ворога назад.