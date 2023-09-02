Має спільну долю з Путіним: політтехнолог пояснив, чи вигідно Кремлю позбуватися Кадирова
Після несподіваної загибелі Євгенія Пригожина у літаку, що розбився у Тверській області, російські високопосадовці стали обережнішими. Так глава Чечні Рамазан Кадиров вирішив дістатися до Москви на потязі, а не літаком, як робив зазвичай.
Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що напевно Кадиров відчуває певні ризики, і тому вирішив перестрахуватися, щоб не повторити долю Євгенія Пригожина.
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Є певні ризики
Кадирова після смерті Пригожина західна преса та експерти називали наступним, кого може спіткати доля засновника "Вагнера".
Однак зараз російській владі немає сенсу позбавлятися глави Чечні з двох причин:
- він не несе загрози для Кремля;
- з його загибеллю можуть бути пов'язані великі ризики.
"Після загибелі Пригожина залишилась ПВК "Вагнера", у складі якої 10 тисяч найманців. Російська влада з вагнерівцями якось впорається і заколот вони не зможуть вчинити не маючи важкого озброєння. Також "Вагнери" розосереджені частково в Білорусі, частково – в Африці.
Політтехнолог припустив, чи вигідно Кремлю позбавлятися Кадирова: дивіться відео
Чечня може вибухнути
"А Кадиров очолює республіку з великою кількістю населення, яка має власні збройні сили. І у разі смерті глави Чечні, не зрозуміло, хто прийде до влади та чи збережеться контроль Кремля в регіоні. А тому російській владі поряд з війною в Україні мати ще й потенціальну громадянську війну в Чечні, не вигідно", – наголосив Михайло Шейтельман.
Крім того, ймовірна загибель Кадирова у разі, якщо його любить народ в Чечні, може призвести до бунту в республіці. А якщо його не підтримують чеченці й Кремль після смерті Кадирова приведе до влади в регіоні якогось його послідовника, Чечня також може вибухнути.
Влада та правління Кадирова, як припустив політтехнолог, може закінчитися у той момент, коли закінчиться правління Владіміра Путіна. Адже вони пов'язані між собою та мають спільну долю.
Як може скластися доля Кадирова після загибелі Пригожина
- Видання Bild, посилаючись на російського опозиційного політика Дмітрія Гудкова, пише, що Рамзана Кадирова можуть ліквідувати вслід за Пригожиним.
- Глава Чечні тривалий час висловлював підтримку Пригожину, коли той критикував міноборони Росії. Також під час чеченської війни він спочатку виступав проти російської влади і навіть хизувався, що раніше вбивав російських солдатів.
- Гудков вважає, що Кадиров може повторити долю Пригожина. Опозиціонер впевнений, що у Кремля також буде конфлікт з Кадировим, адже він є одним з "найбільших противників російської державності".
- Правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв теж впевнений, що Кадиров може стати наступним, кого позбудеться російська влада після Пригожина. Ба більше, Путін в разі необхідності може легко замінити Кадирова.
- Саме тому глава Чечні тепер їздить в Москву потягом. За словами Янгулбаєва, Кадиров перестраховується. Проте він не може перестрахуватися від "випадкового сходження потягу з рейок".