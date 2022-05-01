Маємо підтвердження, що Герасимов був під Ізюмом, але не поранений, – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ мають підтвердження, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов справді був під Ізюмом.

Однак немає підтвердження, що він був поранений. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Раніше Начальник генштабу Росії Герасимов, який поїхав контролювати бої в Ізюмі, може бути поранений

У нас є підтвердження, що він дійсно там (під Ізюмом – 24 канал) був… Ба більше, вже є певні підтвердження, що він не був поранений,

– пояснив Андрусів.

Що цьому передувало

Напередодні ЗМІ писали, що Герасимов поїхав керувати боями на Ізюмському напрямку. Окупанти посилюють наступ у регіоні – вони стягнули сили в Ізюмському напрямку.

Ймовірно, Кремль вирішив "централізувати" управління, відправивши Герасимова на Харківщину. Це може свідчити тільки про провалені плани держави-агресорки. Росія нібито хоче до 9 травня захопити всю південну частину України, включаючи Одесу.

Експерти переконані: це означає, що глава Путін – у сильному гніві. Російський опозиційний політолог зазначає, що загарбники не справляються, якщо вдаються до таких кроків. Ймовірно, Дворніковим у Кремлі теж незадоволені.

Що писали про поранення Герасимова

Радник глави МВС Антон Геращенко 1 травня написав, що Герасимова могли поранити під Ізюмом. Вчора пролунав вибух в районі штабу 2 армії окупантів. Нібито там і перебував начальник російського генштабу.

Про поранення також писав колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він стверджував, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення правої гомілки без перелому кісток.

Засновник групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв навпаки спростував це. За інформацією його джерел, Герасимов прилітав в аеропорт Бєлгорода, був живим і здоровим.

Неофіційний телеграм-канал "Української правди" також писав, що Герасимова не поранили. Наші захисники не встигли "накрити" начальника генштабу окупантів. Герасимов встиг втекти. Для його захисту росіяни вжили посилених заходів безпеки у Бєлгороді. Наприклад, над містом літали вертольоти.

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