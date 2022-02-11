Маємо план, – Данілов про блокування пального з Білорусі

Україна готова до того, якщо Білорусь раптом припинить постачання нафтопродуктів. Існує певний план дій.

Проте наразі ще немає передумов для прогнозування відмови. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, інформує 24 канал.

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Данілов: Поки немає припинення поставлень

Секретар РНБО зазначив, що у разі припинення постачання нафтопродуктів з Білорусі Україна імпортуватиме їх саме морським шляхом.

Якщо держава-агресорка перекриватиме Чорне море, тоді ми розумітимемо, що у нас є Європа. Отримуватимемо паливо з Європи залізничним шляхом,

– пояснив він.

Також за словами Данілова, Україна має багато союзників, зокрема Польщу та Балтійські країни, які допомагають і за це їм дуже вдячні.

"Ми (Україна – 24 канал) маємо план дій на будь-яку ситуацію. Усі розуміють складність процесів, що відбуваються, але ми не бачимо припинення поставлень. Білорусь постачає паливо на територію нашої країни", – наголосив секретар РНБО.

Зупинка поставлення пального з Білорусі: коротко

Білорусь погрожує призупинити постачання нафтопродуктів в Україну. Це може трапитись, якщо у Кремлі все ж зважаться на повномасштабний наступ.

Економістка Вікторія Войціцька припустила, що Росія фінансово підтримає Білорусь через втрату певного обсягу доходів після зупинення постачання Україні.

Експерти з нафтопродуктів кажуть ж, що призупинення поставлень буде серйозним ударом по Україні. Річ у тім, що половина споживання українського ринку нафтопродуктів – це саме білоруське виробництво.

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