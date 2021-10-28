Маємо право, – посол України відповів на "стурбованість" Німеччини застосуванням Bayraktar

В уряді Німеччини вирішили прокоментувати факт застосування безпілотника Bayraktar Збройними силами України на Донбасі. І одразу отримали жорстку реакцію українського посольства.

Річ у тім, що Берлін висловив стурбованість. На що посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна має законне право себе захищати.

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Німеччина стурбована застосуванням Bayraktar на Донбасі

Позицію уряду Німеччини озвучила на брифінгу 27 жовтня представниця міністерства закордонних справ Андреа Зассе, як пише Укрінформ.

У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, що українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу Bayraktar,

– заявила вона.

Зассе також зауважила, що безпілотники використовують усі сторони конфлікту, хоча мінські угоди дозволяють це тільки для місії ОБСЄ.

Україні має право себе захищати

Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі німецькому Bild відповів на цю заяву. За його словами, Україна:

Категорично відкидає зауваження німецького міністерства закордонних справ.

Має "законне право на самооборону, якщо її територію вдень та вночі бомбардують важкою російською зброєю, від чого гинуть і солдати, і мирні мешканці".

якщо її територію вдень та вночі бомбардують важкою російською зброєю, від чого гинуть і солдати, і мирні мешканці". І "закликає уряд Німеччини не висловлювати занепокоєння, а подвоїти зусилля посередника, щоб скликати нормандський саміт у Берліні, і поставити Москву на місце".

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