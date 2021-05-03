Маємо шукати альтернативу, – Кулеба про врегулювання конфлікту з Росією за участю США

Росія стабільно намагається вийти з перемовин по Донбасу у мінському форматі. І при цьому опирається участі у таких перемовинах США та інших країн.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Та при цьому й наголосив, що США вже беруть участь у врегулюванні конфлікту між Україною й Росією.

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США вже беруть участь у врегулюванні конфлікту України й Росії

Журналісти нагадали, що президент Зеленський говорив про розширення нормандського формату. Глава держави підтримав ідею залучити туди Сполучені Штати Америки, Канаду, Велику Британію. Тож у Дмитра Кулеби й запитали:

Що з цього приводу може сказати глава МЗС.

Та чи є якісь інші думки щодо залучення США у переговорний процес.

США вже беруть участь у процесі врегулювання (конфлікту України та Росії – 24 канал). Коли президент Байден зателефонував президенту Путіну, коли були оголошені антиросійські санкції – це і є участь,

– зазначив міністр.

Коли ситуація заходить у глухий кут, треба шукати альтернативу

Дмитро Кулеба пояснив слова Зеленського про залучення до перемовин по Донбасу інших країн: "Коли наш президент порушує питання про формалізацію процесу врегулювання, то насправді тут сигнал дуже простий".

Ми вважаємо, що і нормандський формат може дати результат, але якщо ситуація заходить у глухий кут, то ми маємо шукати альтернативу,

– наголосив глава МЗС.

І додав: "Коли президент так ставить питання, то це не для того, щоб зруйнувати нормандський формат чи мінський процес, а для того, щоб мотивувати всіх нинішніх учасників цих форматів до активної роботи".

Росія блокує мирний процес, бо не припиняє вогонь

За словами міністра закордонних справ України, Росія намагається нав’язати світові думку, що подібні висловлювання української влади говорять про руйнацію нормандського формату, про вихід України з "Мінська" тощо. Але це геть не так.

З "Мінська" стабільно намагається вийти виключно Росія, яка не виконує пункт 1 мінських домовленостей – припинити вогонь,

– підсумував Кулеба.

З цього ж інтерв'ю В МЗС Росії діє група, завдання якої "завалити" саміт Кримської платформи, – Кулеба