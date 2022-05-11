Маємо спільну любов до України: морпіх "Волина" закликав боротися за захисників Маріуполя

Оборонці Маріуполя продовжують титанічно протистояти російській агресії. Попри звитяжність та незламний дух, їм надзвичайно необхідна допомога. Тож бійці просять боротися за них.

Так, морський піхотинець "Волина" закликав усіх до боротьби. Кожен зараз повинен відстоювати життя усіх, хто зараз захищає Маріуполь.

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Морська піхота навчила любити Україну

Я – морський піхотинець. Саме морська піхота навчила мене по-справжньому любити Україну! Любити сміливо та відчайдушно, любити зі зброєю у руках та у хвилини найбільшої небезпеки, любити надійно, хоробро та безкомпромісно!,

– наголосив він.

Боєць додав, що він відчуватиме чисту, безумовну, а також беззастережну любов до своєї Батьківщини. І робитиме доти, поки у грудях битиметься його серце. Адже, зі слів "Волини", любов до Батьківщини значно глибша. У ній і світлі почуття сина до матері, брата – до сестри, батька – до дитини. А сама ця любов немає жодних меж.

Він наголосив на тому, що морська піхота – його родина. Це ті, хто без жодних сумнівів віддадуть своє життя, щоб боронити Україну. Це ті, хто поділиться останнім порівну, підставить своє плече або допоможе тоді, коли це необхідно. А все тому, що вони мають одну спільну любов: до Батьківщини.

Захисники Маріуполя вимагають екстракції військових

Водночас боєць попрохав усіх боротися за гарнізон "Маріуполь". Він закликав світову спільноту, яка не розгубила духовні цінності та ідеали, людей, які можуть відчувати чужий біль і страждання, посприяти екстракції українських військових.

Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових!,

– наголосив він.

Зауважимо, що раніше в мережі з'явилася петиція. У ній закликають усіх небайдужих врятувати захисників Маріуполя. І за лічені дні вона зібрала понад мільйон підписів. На момент написання цієї новини – 1,2 мільйона.

За допомогою неї усі небайдужі закликають як ООН, так і генсекретаря розпочати процедуру Еxtraction без жодних зволікань. Вона передбачає переміщення людей з території, яку контролює ворог, у безпечну зону. Сам процес немає нічого спільного зі здачею в полон. Ба більше, оборонці Маріуполя заявили, що поляжуть в бою, але бранцями Росії не стануть.

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