Маємо тримати кулаки за людей в Сумах, Охтирці, Харкові, де нема обігріву і до -20 морозу

12 березня 2022 , 02:15
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Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що в Сумах, Охтирці, Харкові у будинках людей немає тепла. На жаль, там великі морози – до - 20 градусів.

Відповідну інформацію Вадим Денисенко розповів ввечері 12 березня в ефірі каналу "Рада". Тобто на 16 день війни, яку Росія почала проти України. 

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