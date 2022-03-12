Маємо тримати кулаки за людей в Сумах, Охтирці, Харкові, де нема обігріву і до -20 морозу
12 березня 2022 , 02:15Читать новость на русском
Радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що в Сумах, Охтирці, Харкові у будинках людей немає тепла. На жаль, там великі морози – до - 20 градусів.
Відповідну інформацію Вадим Денисенко розповів ввечері 12 березня в ефірі каналу "Рада". Тобто на 16 день війни, яку Росія почала проти України.
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