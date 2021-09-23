Маємо це обговорити, – заступниця Арахамії про можливе виключення Буймістер зі "слуг"

За ухвалення закону про статус олігарха проголосувала майже вся партія "Слуга народу". Не підтримала документ лише Людмила Буймістер.

Таке рішення – не є особистою позицією нардепки саме щодо цього закону. Про це у програмі "Перехресний допит" із Катериною Соляр сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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За її словами, є достатньо причин, щоб не голосувати саме щодо закону про статус олігархів.

Так, я вважаю, що ми маємо (не голосування Буймістер – 24 канал) на фракції обговорити,

– відзначила Кравчук.

Вона зауважила, що про це навіть говорив Давид Арахамія. Виключення Буймістер можуть розглянути вже під час наступних зборів у Трускавці.

Кравчук: Потрібно це питання обговорити

"Обов'язково в найближчі тижні нам потрібно це питання обговорити. Бо і в першому читанні колега Буймістер голосувала червоною кнопкою, і в другому", – сказала Кравчук. Таке рішення, за її словами, дуже складно пояснити людям.

Буймістер проти закону про статус олігархів

Перед голосуванням за закон про статус олігархів, Буймістер заявила, що виступить проти цього документа.

Також нардепка відзначила, що не боїться, якщо її захочуть виключити з партії. Мовляв, їй нічого втрачати.

Проти законопроєкту Буймістер проголосувала ще в першому читанні.