Маємо цю стіну зламати, – Кулеба про поставки зброї з Німеччини

Питання поставки зброї з Німеччини є принциповим питанням для України. І наша країна має намір домогтися таких поставок.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час пресконференції Всеукраїнського форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

Важливо Рішення Німеччини не постачати зброю є політичним, – Кулеба

За словами очільника МЗС, під час візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини, який відбудеться в липні, лідери обох країн обговорять низки питань, зокрема:

безпеку,

нормандський формат,

"Північний потік-2",

інвестиції.

Ми розуміємо, що канцлер йде. Зараз точно не скажеш, якою буде політика Німеччини. Питання продажу зброї України, я вважаю, що це вже питання принципу. Ця поставка повинна відбутися, ми маємо цю стіну зламати,

– зазначив Кулеба.

Він зазначив, що має змінитися позиція Берліна щодо європейської перспективи та вступу України до НАТО.

Що цьому передувало