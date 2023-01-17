Маємо вже 3 гарантовані батареї Patriot, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців 17 січня. Глава держави зазначив, що ЗСУ отримають три гарантовані батареї Patriot.

На цьому він наголосив під час вечірнього звернення. Мовиться про ЗРК Patriot, які нам передадуть Нідерланди для захисту неба над Україною.

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Україна отримає більше Patriot

Глава держави подякував усім та кожному, хто допомагає Україні боронитися від російського терору. Він зауважив, що у цей день отримав важливу новину від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок,

– зазначив він.

Володимир Зеленський додав, що в Україні продовжують працювати над новими рішеннями. Вони необхідні для того, щоб зміцнити українську ППО.

Українські військові проходять навчання

Зауважимо, що 16 січня до США прибули українські військові. Там вони опановуватимуть ЗРК Patriot. Цікаво, що саме навчання відбуватиметься за пришвидшеною програмою. Це необхідно для того, щоб якомога швидше системи прибули до України та прикривали наше з вами небо.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, зобов'язання навчити українців взяли на себе американські партнери. Він додав, що раніше наша держава навіть мріяти не могла, що отримає ЗРК Patriot.

Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад, Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, – мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов'язання взяли на себе американські партнери,

– розповів Резніков.



Що потрібно знати про ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу

Наостанок нагадаємо, що опановувати ЗРК Patriot у США будуть близько 100 українських військових. Навчання відбуватимуться у штаті Оклахома. Процес підготовки запланований в одній з чотирьох військових баз – у Форт-Сілл.