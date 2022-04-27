Маємо зупинити ядерний шантаж з боку Росії, – про що Зеленський говорив з директором МАГАТЕ

Президент Володимир Зеленський 26 квітня зустрівся з головою МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Після цього відбувся їхній спільний виступ, де озвучили головні тези цієї зустрічі.

Чи не головною з озвучених думок президента було те, що Росія повинна негайно припинити ядерний шантаж. А ось директор Міжнародного агентства з атомної енергетики також акцентував на тому, що його основним завданням наразі є забезпечення безпеки всіх АЕС України.

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Згадав зухвале захоплення Чорнобильської зони

Зустріч відбулася в річницю трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Тому глава держави саме з цього розпочав виступ. Він наголосив, що жодна держава від 1986 року не створювала таких загроз для ядерної безпеки світу, як зараз Росія. Зеленський нагадав, що після початку вторгнення в Україну російські війська увійшли в зону відчуження Чорнобильської АЕС.

Там було багато техніки ворога, яка підіймала в повітря велику кількість пилу та радіоактивних частот. При цьому одразу оцінити шкоду від цих дій було неможливо, адже окупанти зруйнували пункти дозиметричного контролю й розграбували систему контролю радіаційного стану.



Виступ Володимира Зеленського й директора МАГАТЕ / Фото Офісу президента

Росія перетворює ядерну енергетику на зброю

Також він згадав про захоплення Запорізької атомної електростанції. Це в сукупності з постійними розмовами про ядерну зброю якраз і є шантажем, до якого вдається Росія.

Росія не має права перетворювати атомну енергетику на зброю. Тим більше не має права шантажувати світ застосуванням ядерної зброї. А ми це від них із відкритих джерел чуємо. Разом ми маємо зупинити ядерний шантаж з боку Росії,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що агресор має бути покараний за такі дії, які є недопустимими. Тому Україна сподівається на підтримку від МАГАТЕ і всієї світової спільноти. Адже це вкрай необхідно для збереження ядерної безпеки в умовах війни, яку розв'язала Росія.

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Росії треба зменшити права в МАГАТЕ

Одним із питань, яке обговорили, було зменшення прав Росії в Міжнародному агентстві з питань атомної енергетики. Президент наголосив, що зараз держава-терорист має непропорційне представництво в МАГАТЕ.

Натомість Україна немає представництва на раді керівників організації. Тому це одна з проблем, які необхідно вирішувати.



Зустріч із представниками МАГАТЕ / Фото Офісу президента

Україна закликала ввести миротворців

Під час зустрічі Українська сторона наголосила на тому, що потрібно рішуче діяти для збереження безпеки. Тому представникам МАГАТЕ сказали про необхідність ввести миротворців на Запорізьку АЕС.

Росія зараз наполягає на тому, що станція перейде під контроль "Росатома". Проте Володимир Зеленський підкреслив, що цього не можна допускати.

Важливо, що в ніч на 4 березня, коли російські окупанти захоплювали цю АЕС, там відбувалися бої. Російські військовики обстрілювали будівлю з танків, що могло призвести до катастрофи світового масштабу.

Маріано Гроссі наголосив на тому, що його організація продовжить робити все для збереження ядерної безпеки. Він зауважив, що трагедія війни Росії проти України не може збільшуватися, внаслідок інцидентів із ядерною енергетикою.

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