Без коштів для України: спікер Конгресу США пропонує виділення 17 мільярдів Ізраїлю

Спікер Палати представників США Джонсон наступного тижня винесе на голосування допомогу Ізраїлю на 17 мільярдів доларів. Він розкритикував Сенат та назвав опозиційність демократів щодо його ініціативи – "хибною".

Майк Джонсон наступного тижня винесе на розгляд Конгресу ініціативу про надання Ізраїлю 17,6 мільярда доларів екстреного фінансування. Також він розкритикував Сенат, який "місяцями за закритими дверима" дискутував про бюджет без залучення Палати представників.

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Джонсон і критика Сенату

Як очікується, найближчим часом оприлюднять текст законодавчого акту щодо виділення допомоги, зокрема, нашій державі, але Джонсон піддає процес його ухвалення критиці.

Власне, згадаємо, що президент Байден ще восени 2023 року зробив запит на додаткове фінансування у розмірі 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, гуманітарних цілей та інших питань, однак ця ініціатива не була прийнята.

Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакета після місяців закритих переговорів. Їхнє керівництво усвідомлює, що не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства,

– попередив Джонсон.

У листі, надісланому колегам-республіканцям, Джонсон розкритикував усунення республіканської більшості Палати представників від цих переговорів і стверджував, що вони не рухаються достатньо швидко, щоб допомогти Ізраїлю у його війні проти ХАМАС.

Що потрібно знати про ситуацію в США

Верховний Суд постановив, що встановлений у Техасі на кордоні з Мексикою додатковий колючий дріт, протяжністю у 48 кілометрів, є незаконним і має бути знесений. У цьому Суді, як відомо, більшість у республіканців, і він має розв'язати питання участі Дональда Трампа у виборах президента.

Демонтаж доручили Прикордонному патрулю – федеральній структурі, підпорядкованій Вашингтону. У відповідь губернатор Техасу Грег Ебботт – до речі, представник республіканців – відмовився виконувати розпорядження та послався на право штату на самооборону, прописану в Конституції.

Російська пропаганда наввипередки почала розповідати про апокаліптичний початок нової громадянської війни в США. А деякі віщуни, взагалі, радісно звітують про старт давно очікуваної Третьої світової, щоправда, видавали за початок катаклізму старі кадри попередніх "прикордонних загострень".

Власне, усе це відбувається на тлі дебатів навколо надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, які мали б йти в одному пакеті у 106 мільярдів разом з коштами на захист кордону. Коли буде розв'язано це питання – неможливо сказати точно.

Упродовж останнього часу республіканці активно вимагали жорстких змін у прикордонній та імміграційній політиці в обмін на підтримку виділення коштів для України.