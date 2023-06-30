Пенс, який балотується в президенти США, відвідав Україну: про що говорили з Зеленським

До України 29 червня прибув Майк Пенс. Він не лише відвідав Бучу, Ірпінь та Мощун, а й зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що Майк Пенс – колишній віцепрезидент США та конкурент Дональда Трампа. Прибув він до України з несподіваним візитом. Цікаво, що він став першим республіканським кандидатом у президенти, котрий зустрівся з Володимиром Зеленським під час своєї передвиборчої кампанії.

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Пенс підтримує Україну

За його словами, перед США відповідальна місія. Вашингтон має провідну роль у протистоянні проти війни, розв'язаної Москвою.

Я вірю, що Америка – лідер вільного світу. Але приїзд сюди (в Україну – 24 Канал) як приватної особи – можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів, які тримають оборону в цих лісах,

– заявив Пенс.

Його поїздка до України лиш зміцнила рішучість Пенса. Він продовжить закликати рішуче підтримувати нашу державу як Сполученими Штатами, так і союзниками.

Пенс відвідав Бучу, Ірпінь та Мощун, які були під російською окупацією. Місцевим мешканцям ексвіцепрезидент сказав, що "американський народ молиться разом із вами". Його в області супроводжувала делегація на чолі з начальником Київської ОВА Русланом Кравченком.

Майк Пенс відвідав звільнену з-під окупації Київщину / Київська ОВА

"Вдячний Майку Пенсу за особистий візит та однозначну підтримку України, яку він публічно транслює з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Сьогоднішня зустріч є важливим свідченням нашої єдності та рішучості в боротьбі з військовою агресією Росії", – наголосив Кравченко.

Зеленський подякував за візит

Пенс під час зустрічі з Зеленським заявив, що "його рішучість підтримувати Україну сильна як ніколи". Глава держави зазначив, що підтримка США для боротьби нашого народу за свободу "життєво важлива".

Пенс зустрівся з Зеленським: дивіться відео

Під час зустрічі Пенс і Зеленський обговорили оборону, взаємодію між українцями й американцями. Також розмова стосувалася безпекової співпраці та важливості "рішучості та визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО".

Зазначимо, що Майк Пенс заявив, що балотуватиметься у президенти США. Відповідну заяву він зробив у червні. Боротиметься за можливість очолити країну він буде від Республіканської партії у 2024 році.