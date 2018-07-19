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Майлі Сайрус скасувала весілля з Ліамом Хемсвортом: відома причина

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Майлі Сайрус скасувала весілля з Ліамом Хемсвортом
Майлі Сайрус скасувала весілля з Ліамом Хемсвортом / Фото з вільних джерел

Голлівудська пара Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт скасували весілля. Інсайдери зіркової пари вже підтвердили інформацію ЗМІ.

Нещодавно журналісти запідозрили, що співачка Майлі Сайрус та голлівудський актор Ліам Хемсворт таємно одружились. Все тому, що пара провела вечір у колі найближчих родичів та друзів. Однак насправді стосунки зірок на грані чергового розриву. 

Як повідомляє The Daily Mail, співачка скасувала весілля з Ліамом Хемсвортом. Все тому, що 25-річна Майлі Сайрус не хоче мати дітей. Водночас актор у 28 років готовий стати батьком. Розбіжність у поглядах, за словами інсайдерів, стала причиною скасування весілля. 

Він хоче дітей і вже не може більше чекати, а Майлі навпаки не поспішає з цим. Ліам просто убитий горем. Сайрус знову відклала весілля, а Хемсворт втомився чекати. Вони не ладнають в останні місяці,
– зазначив інсайдер. 

 

Окрім цього, інсайдер переконаний, що Майлі Сайрус взагалі не планувала виходити заміж, бо сім'я для неї – не головне. Це не дивує батьків Ліама Хемсворта, адже вони давно говорили сину, щоб той покинув співачку. Побоювання родичів актора підтвердила сама Майлі у 2017 році. 

"Я не уявляю собі шлюб. Мені всього 24. Сподіваюся, я трохи ще попрацюю. Я хочу пожити для себе, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу", – стверджувала вона. 

Хоч Майлі Сайрус і не прагнула бути дружиною, однак розлуку з Ліамом Хемсвортом вона теж переживає з болем. На її сторінці в Instagram зникли всі фото. 

Нагадаємо, що 28-річний Ліам Хемсворт і 25-річна Майлі Сайрус мають складні та непрості стосунки. Зустрічатись пара почала ще у 2009 році і вже через три роки оголосила про заручини. Але в 2013 році закохані розійшлись, після чого в ЗМІ почали з’являтись інтимні фото співачки. Артистка усамітнювалась з дівчатами та вживала наркотики. У 2016 році пара відновила стосунки і відтоді в ЗМІ ніяк не стихали розмови про майбутнє весілля. 

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Музика Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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