Земля, зброя та гроші на рахунках: ВАКС конфіскував майно колишнього українського телеведучого

Вищий антикорупційний суд конфіскував майно колишнього українського телеведучого Юрія Кота. Задовольнили позов Мін'юсту 25 грудня 2024 року.

Санкції до Кота застосували через його проросійські погляди. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції.

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Яке майно Юрія Кота стягнули в дохід держави

Юрій Кот наразі проживає в Москві. Він активно співпрацює із російськими медіа та систематично поширює антиукраїнську пропаганду.

Телеведучий також бере участь в антиукраїнських організаціях "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України"

Суд вирішив в дохід держави стягнути 4 земельні ділянки у Житомирській області, 3 одиниці вогнепальної зброї та автомобіль Skoda Octavia Elegance. Також у Кота конфіскують майнові права на сім телевізійних проєктів.

Окрім цього, суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Це рішення Кот може оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС впродовж 5 днів.

Нагадаємо, що СБУ 2 серпня 2022 року оголосила телеведучому про підозру у держзраді. До 2014 року він неодноразово їздив до Росії, потім був ведучим на Антимайдані у Києві, а після перемоги Революції Гідності – взагалі переїхав на російську територію.

Також з 18 листопада 2023 року Юрій Кот перебуває під санкціями РНБО.