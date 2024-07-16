Де намагається просуватися ворог: майор ЗСУ розповів, який є задум у росіян

Окупанти намагаються прорвати лінію оборони на одному з напрямків в Харківській області. Ситуація там складна, але контрольована.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, розповівши про те, яка сьогодні ситуація на Куп'янському напрямку та поблизу Борової Харківської області.

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Що відбувається на Харківщині

Як наголосив Жорін, російські окупанти вже досить давно намагаються просуватися в напрямку Куп'янська та Борової Харківської області. На цих напрямках тривають напружені бої. А ворог упродовж тривалого часу перекидає туди резерви.

У них дійсно є задум просуватися в бік Куп'янська та Борової. Вони вже, мабуть, два місяці досить нормально перекидають туди резерви, щоб просуватися. Частково їм це вдається. Але наразі ситуація там неприємна, складна, але контрольована,

– розповів Жорін.

Якщо загарбники зможуть прорвати там лінію оборони, то це становитиме серйозну небезпеку. Але командування Сил оборони ретельно стежить за ситуацією. І туди також перекидають наші підрозділи, аби стримувати ворога.