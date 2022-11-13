Окупанти хваляться захопленням Майорська: що на це кажуть у ЗСУ

Росіяни заявили, що захопили Майорськ у Донецькій області. У ЗСУ прокоментували, що відбувається у цьому населеному пункті.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував заяву окупантів про те, що вони захопили селище Майорськ.

До теми Вороги нарощують сили біля Мелітополя, а у Каховці та Таврійську їх мінімум: головне з Генштабу

Що зараз відбувається у Майорську

13 листопада міноборони Росії заявило, що на Донецькому напрямку їхніми силами "звільнено" селище Майорськ." Натомість Череватий сказав, що росіяни не захопили населений пункт – зараз там тривають бої.

На цьому напрямку тривають бої,

– сказав Череватий.

Звільнення Макіївки та обстріли окупантів: яка ситуація на Донбасі

За інформацією Генерального штабу ЗС України, станом на вечір 13 листопада росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Зокрема окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Донеччині впродовж ночі росіяни били по лінії фронту та по містах у відносному тилу. Зокрема Дружківку, Святогірськ, Богоявленку, Вугледар, Павлівку, Авдіївку, Майорськ, Торське та Зарічне.

На Луганщині росіяни обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Білогорівку, Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Макіївку та Площанку.

13 листопада ЗСУ відновили контроль над Макіївкою, що у Сватівському районі Луганської області.

До теми – прогноз розвитку бойових дій від експерта: дивіться відео