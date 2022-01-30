Майстер-клас від фахівців: як правильно зібрати "тривожну валізу"

У Вінниці навчали, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Рятувальники та представники Червоного Хреста провели для населення низку майстер-класів.

Вінничани розповідають, що є паніка, адже у наш час трапляється багато дезінформації. "Не знаєш чому вірити. Нині досить загострена ситуація за яку всі переживають, тому треба бути готовим до всього", – наголошують мешканці.

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Що варто брати із собою у разі евакуації

Як надавати меддопомогу та збирати тривожну валізу. Усе це має знати кожен житель країни, у якій війна вже 8 рік, упевнені організатори. Кажуть, той хто знає, як діяти в екстремальних ситуаціях точно не панікуватиме.

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Співорганізаторка заходу Наталя Штогрин зазначила, що перш за все вони хочуть надати інформацію. "Щоб розвінчати паніку, адже паніка є головним ворогом при будь-яких ситуаціях", – пояснила вона.

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Чистий розум та спокій – головний критерій під час збирання "тривожної валізи", наголошують рятувальники. Гроші, документи, засоби гігієни, спальник, медикаменти, ліхтарик та приймач – головні речі, що радять брати з собою у разі евакуації.

Начальник відділу ДСНС на Вінниччині Олег Семенов вважає, що ксерокопії найкраще тримати у такому варіанті, щоб вони закривались і були обмежені від доступу вологи.

Важливі документи краще все-таки тримати не у валізі, а при собі. При цьому десь глибоко при собі. От ксерокопії можна зовні, аби при потребі ви могли їх продемонструвати,

– підкреслив Семенов.

Вміст валізи має обмеження

Рятувальники наголошують, аби валіза стала порятунком, а не важкою ношею – її вміст не має перевищувати 20 кілограмів.

Мати чіткий план маршруту – ще одне правило, яким діляться рятувальники. Кажуть, щоб кожен член родини не розгубився у разі чого, алгоритм дій варто обговорити заздалегідь.

Якщо ви пересуватиметесь пішки, то має бути мінімальний набір продуктів. Моя порада – не комплектувати валізу консервами, металевими банками. Вони становлять велику вагу й ускладнюють використання валізи. Олег Семенов Начальник відділу ДСНС Вінниччини

Аптечка – найважливіший елемент валізи

Не варто забувати й про індивідуальні засоби захисту, наголошують медики. Також слід пам'ятати базові правила надання першої медичної допомоги.

Як правильно надавати меддопомогу Для того, аби пришвидшити процес повернення людини до реальності, потрібно підійняти ноги. Тоді кров більше надходитиме до мозку та людина повернеться до реальності.



Під час очікування приїзду швидкої допомоги, не слід забувати про термоковдру, яка буде захищати людину від вологи, снігу й зберігатиме тепло, яке виділяється організмом.

Рятувальники наголошують, "тривожна валіза" це одна із необхідних речей під час надзвичайної ситуації. Найголовніший її вміст – аптечка, може знадобитись і у звичному житті.