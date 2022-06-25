Мають бути в Україні, а не на полігонах, – Зеленський закликав Захід надати сучасні системи ППО
На тлі масованих обстрілів усієї країни Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Україні більше зброї. Крім того, він закликав світ посилити санкційні пакети проти Росії.
Про це президент України заявив у нічному зверненні 25 червня, за кілька днів до самітів G7 і НАТО, інформує 24 канал. Зеленський зауважив, що Росія невипадково випустила 45 пакет за половину подій напередодні таких зустрічей.
Читайте також Ми повернемо Донецьк і Луганськ, – Зеленський звернувся до українців
Збройної допомоги треба більше
Зеленський наголосив, що окрім зброї, Україна очікує на сучасні системи протиповітряної оборони.
Збройної допомоги для України треба більше і що системи протиповітряної оборони – сучасні системи, які є в наших партнерів, – мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше, ніж у будь-якому іншому місці у світі,
– зазначив президент.