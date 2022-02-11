Мають платити Афганістану за "скоєне": Росія знову відзначилась цинічною заявою про США

У Росії насмілились сказати свою думку про участь США в ситуації у Афганістані. Мовляв, вони повинні платити репарації "за те, що наробили".

Із нахабною заявою виступив директор другого департаменту Азії МЗС Росії Замир Кабулов. Ба більше, він зухвало сказав, що американці програли війну талібам.

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Незрозуміло, хто програв війну – таліби вам, американцям? Начебто навпаки. Тому не вам ставити ультиматуми, ви взагалі репарації маєте платити, якщо на те пішло, за те, що наробили,

– заявив Кабулов.

При цьому, він запевнив, що Росії начебто цікава ідея Заходу щодо Афганістану.

Для Москви начебто важлива оперативність

Репарація – це процес, в якому держава, що розпочала агресивну війну, повинна повністю або частково відшкодувати збитки країні, яка зазнала нападу.

Захід пропонує створити фонд з цільового витрачання розморожених зарубіжних активів Афганістану. У Кремлі начебто на це погоджуються, але зі своїми нюансами, як зазвичай. Зокрема, Росія каже, що її цікавить не форма, а оперативність надання допомоги. При цьому, Захід вчергове звинувачують у лицемірстві.

У мене завжди було питання до всіх – і американців, і інших західників: ви що чекаєте, щоб сотнями діти від голоду стали вмирати, тоді ви почнете рухатися швидше? Ось такі лицеміри,

– цинічно сказав Кабулов.

Події в Афганістані: основне

З травня 2021 року США та НАТО почали виводити війська з Афганістану. За кілька місяців таліби захопили країну та оголосили свою владу. Багато людей намагались виїхати з держави, при цьому були навіть жертви.

Нещодавно президент США Джо Байден навіть натякав, що Білий дім може офіційно визнати владу радикального руху "Талібан" в Афганістані. Він заявляв, що це принаймні можна буде почати обговорювати.

Також у січні група талібів приїжджала у Норвегію для переговорів з Європою. Про їх визнання не мовилося. Темою для розмови стали права людини та гуманітарна допомога народу Афганістану.

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