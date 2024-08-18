Право на відстрочку для багатодітних батьків: чи мобілізують тих, хто не платить аліменти

Чоловіки, які мають троє і більше неповнолітніх дітей, мають право на відстрочку від мобілізації. Втім, це не поширюється на тих, хто не платить аліменти більше як 3 місяці.

Якщо військовозобов'язаний має борги за аліменти, то він втрачає право на відстрочку. Як ще нюанси варто знати багатодітним батькам – повідомляє 24 Канал.

До теми Чи можна отримати відстрочку від мобілізації через догляд за рідним братом з інвалідністю

Багатодітні батьки й право на відстрочку від мобілізації

Військовозобов'язані чоловіки, які виховують троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку. Такі особи не підлягають призову на службу.

Така категорія осіб до 18 липня зобов'язана була прибути до ТЦК й оновити військово-облікові дані. Окрім того – надати документи, які підтверджують право на відстрочку. Довести також необхідно й факт того, що чоловік не має заборгованості щодо сплати аліментів.

Якщо військовозобов'язаний більше як 3 місяці не платив аліменти, то така особа втрачає право на відстрочку. Однак його можуть повернути, якщо погасити заборгованість.

Які документи потрібно надати в ТЦК багатодітним батькам

Якщо військовозобов'язаний чоловік перебуває з жінкою у шлюбі, й всі діти від одного шлюбу, тоді до ТЦК необхідно надати наступний пакет документів:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю (батьком) дітей (трьох і більше).

У випадку, коли чоловік має дітей від різних шлюбів або стосунки з матір'ю дітей розірвано, тоді чоловік зобов'язаний мати наступні документи для отримання відстрочки:

свідоцтво про народження дітей (трьох і більше) із зазначенням батьківства військовозобов'язаного;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком (матір'ю), або рішення органу опіки й піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов'язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного відповідно до положень статті 315 Цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину.

Коли пакет документів буде зібраний, то для отримання відстрочки необхідно подати заяву до ТЦК. Рішення про надання відстрочки розглядає комісія при ТЦК.

. У застосунку Резерв+ незабаром з'явиться функція, яка дозволить багатодітним батькам отримати право на відстрочку онлайн.