Мають провести серію терактів: до Донецька прибули підрозділи "вагнерівців", – розвідка

Терористи в окупованому Донецьку продовжують диверсії. Розвідка повідомляє, що в місті хочуть провести серію терактів.

Для того, щоб вчинити провокації до окупованого Донецька вже прибули підрозділи "вагнерівців". Розвідка має дані, що вони разом із спецслужбами Росії мають вчинити серію терористичних актів.

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Як планують діяти терористи

Мовиться про те, що окупанти збираються підривати житлові будинки. При цьому українські військові наголошують, що метою таких провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації.

Військові оперативно-тактичного угруповання "Схід", не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово окупованій території. Наша діяльність має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров'ю наших воїнів та мирних жителів,

– наголошують українські воїни.

До яких провокацій вже вдались

Окупанти 18 лютого оголосили про "евакуацію" місцевих людей до Росії. Україна побоювалась, що вдадуться до провокацій і можуть підривати автобуси, щоб звинуватити нас. Натомість люди, які приїхали в Росію ночували в автобусах і опинились на вулиці.

Російські ЗМІ повідомили черговий фейк про ще один нібито український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області. За попередніми даними, пишуть медіа, це – боєприпас від системи "Град".

На Донбасі тим часом тривають бої, які загострилися за останні кілька днів. Вибухи від розривів снарядів лунають біля Авдіївки і Опитного.

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