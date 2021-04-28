Майя Санду розпустила парламент Молдови і підписала указ про вибори

Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент. Відтак вона призначила вибори на 11 червня.
Джерело:NewsMaker
Розпуск став можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення режиму надзвичайної ситуації в Молдові. Про своє рішення Санду повідомила на брифінгу для преси.
Раніше Конституційний суд Молдови скасував урізання повноважень президентки Санду
Перевибори у Молдові
Після указу про розпуск Санду призначила нові парламентські вибори – вони відбудуться 11 червня 2021 року. Уряд повинен виділити гроші, необхідні для підготовки і проведення виборів.
Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє – на наших плечах,
– заявила Санду.
Чому розпустити парламент Молдови не вдавалося раніше
Згідно з чинним законодавством, в період дії надзвичайного стану, парламент не можна розпустити. Надзвичайний стан у Молдові ввели на засіданні парламенту 31 березня голосами депутатів від Партії соціалістів республіки Ігоря Додона і Pentru Moldova. Його термін дії був до 30 травня, причина – поширення коронавірусу.
Втім, депутати оскаржили це рішення в Конституційному суді, і 28 квітня його визнали неконституційним.
Реакція проросійського Додона
Колишній президент Молдови Ігор Додон – один з активних розпалювачів політичної кризи у країні – вже відреагував на таке рішення Санду. Він зазначив: Санду рухає Молдову до "натівських сил" і цього не можна допустити.
Додон зазначив: якщо на виборах переможе партія Санду і Ренато Усатого, це означатиме перемогу "колективного Заходу".
Тоді у нас буде повне зовнішнє управління. Молдова вже не буде незалежною країною, вони будуть намагатися заборонити всі партії, які їм не підкоряються,
– заявив Додон.
За словами експрезидента Молдови усе в молдавській політиці зводиться до питання – чи "стане Молдова військовим плацдармом НАТО". І проросійський Додон гучно заявляє, що ні. Щодо перевиборів – він готовий поборотися і довести правовим шляхом, що Молдова не повинна поступитися НАТО.