"Вирішуємо без особливого галасу": Санду натякнула на нові можливості щодо Придністров'я
Джерело:Infotag
Президентка Молдови Майя Санду не заперечує, що впродовж наступних кількох років з'явиться нова "геополітична можливість". Мовиться про розв'язання питання Придністровського регіону.
Повідомляється, що президентка Молдови повідомила про це в ефірі одного із телеканалів країни. Вона також наголосила, що "конфлікт повинен бути вирішений мирним шляхом".
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Що мала на увазі Санду
За її словами, наразі для вищого керівництва Молдови, як і раніше, головною метою є підтримка миру та стабільності в країні. Усі питання намагаються вирішувати поступово, без особливого галасу та гучних заяв.
Жителі лівобережжя теж хочуть жити в мирі, зараз вони налякані, оскільки регіон межує з Україною. Ми будемо демонструвати позитивні ефекти євроінтеграції – і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції,
– заявила Санду.
Як зазначила молдовська очільниця, станом на зараз основною проблемою залишається присутність російських військ.
Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітетом Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно Росія. Жодна інша країна не порушує нейтралітет,
– зауважила президентка Молдови.
Зокрема, раніше в Інституті вивчення війни припустили, що росіяни, ймовірно, намагатимуться дестабілізувати ситуацію у Молдові. Попередньо, окупанти в Придністров'ї, можливо, створюють інформаційні умови для можливої операції в рамках ширших зусиль Кремля з дестабілізації Молдови. Очікується, що це буде провокація під чужим прапором.
Росія під час обстрілів України порушувала простір Молдови: що відомо
- Під час масованого ракетного обстрілу українських міст у грудні 2022 року одна з ракет впала на території Молдови. Спікер парламенту Ігор Гросу вважав це провиною окупантів. Він сказав, що польоти через Молдову – це все вина Росії, яка розв'язала жахливу війну, лихо в Європі у XXI столітті.
- Подібний випадок також був у жовтні 2022 року. Ракету збила українська ППО. Вона впала в районі населеного пункту Наславча на Півночі Молдови, неподалік українського кордону. Внаслідок цього у кількох приватних будинках вибило вікна. Жертв та постраждалих, на щастя, не було.
- Уже у січні 2023 року під час чергової масованої атаки по Україні частина ворожої ракети знову впала на територію Молдови. Влада країни тоді назвала це неповагою до молдавського суверенітету. Залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі.