Майже 100 нардепів звернулися до КСУ щодо подвійного громадянства

Парламентарі хочуть з'ясувати, чи є конституційним ймовірне запровдаження в Україні подвійного громадянства. Відповідне подання надійшло у КСУ.

Звернення підписали 99 народних обранців. Воно стосується офіційного тлумачення статті Конституції, в якій мовиться про єдине громадянство.

До теми Множинне громадянство в Україні: з'явився текст законопроєкту Зеленського

КСУ має місяць, аби відкрити або не відкрити провадження

Як пояснила Совгиря, відповідне подання нардепи підписали на тлі можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства. За її словами, тепер колегія суддів КСУ має вирішити, чи відкривати провадження у цій справі. Для цього у суддів є один місяць.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Раніше Олексій Гончаренко показав у фейсбуці фото цього подання. На ньому видно, що серед підписантів, є представники "Слуги народу" та "Європейської солідарності". Зокрема – Дмитро Разумков, Василь Мокан, Мустафа Джемілєв, Володимир Ар'єв та інші.

Множинне громадянство в Україні: що відомо

Ініціатором законопроєкту про множинне громадянство є президент Зеленський. На початку грудня він вніс цей документ на розгляд Ради і позначив його як невідкладний.

Виступаючи у парламенті, політик пояснив, що його ухвалення дозволить українцям з усього світу відчувати себе не діаспорою, не людьми українського походження, а саме громадянами України.

Думки українців щодо цього законопроєкту розділилися. Згідно з результатами опитування соцгрупи "Рейтинг", 50% респондентів виступили проти, а 47% – за.

Що Зеленський говорив про множинне громадянство: дивіться відео



Повний текст допису Совгирі у телеграмі:

До Конституційного Суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів (99) щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (в контексті можливості визнання в Україні на законодавчому рівні подвійного громадянства). Конституційне подання розподілено судді-доповідачу для вирішення колегією суддів КСУ питання про відкриття провадження. Згідно із законом "Про КСУ" питання про відкриття провадження у справі має бути вирішено протягом одного місяця.